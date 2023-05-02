Ректора тернопільського вишу звинувачують у плагіаті: в дисертації знайшли роботи студентів

Ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка Богдана Буяка звинувачують у плагіаті дисертації. Там нібито знайшли навіть уривки з рефератів студентів.

Докторську дисертацію з філософії Буяк захистив ще у 2013 році. Розслідування про плагіат оприлюднив журналіст Ілля Лукаш.

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У дисертації знайшли уривки з рефератів

У розслідування мовиться, що колишня співробітниця вишу знайшла у науковій роботі ректора на 400 сторінок ознаки плагіату. Координаторка антиплагіатної платформи ініціативи "Дисергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк стверджує, що в роботі ректора наявні запозичення з контрольних та рефератів студентів.

Експертка переконує, нібито робота не має жодного наукового сенсу. Ба більше, за її словами, вона створена на основі фальсифікацій. Крім того, журналіст навів висновок судового експерта Сергія Петренка, який також підтвердив плагіат.

Моменти плагіату

У дисертації Буяка знайшли також збіги з роботами науковиці з Мелітополя Влади Білогур, яка колись балотувалася у депутати від ОПЗЖ.

Ще понад 10 сторінок Буяк "запозичив" з роботи Ольги Гриви з Сімферополя, яка наразі працює в одному з університетів окупованого Криму.

Позиція ректора

Однак сам Буяк в інтерв’ю Іллі Лукашу заявив, що його дисертація не є плагіатом. Він наголошує, роботу перевіряли усіма антиплагіатними програмами. Технічний збіг з іншими роботами склав 5%.

Розслідування про плагіат в ректора Буяка: відео

Перевірка дисертації Лісового

До теми нагадаємо, що нового очільника МОН Оксена Лісового вже встигли звинуватити у плагіаті. Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.

Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності. Тому він подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Міністр одразу наголосив, якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.