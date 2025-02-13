Лісовий прокоментував реорганізацію Одеської юридичної академії і згадав Ківалова
- Кабмін погодив приєднання Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені Мечникова.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що реорганізація не вплине на студентів та викладачів, але торкнеться керівного складу, зокрема Сергія Ківалова.
Кабмін погодив приєднання Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені Мечникова. Це рішення прокоментував і очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий.
Посадовець заявив, що ухвалене рішення є логічним з огляду на зміни, які МОН впроваджує у вищій освіті, переглядаючи мережу закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис міністра освіти і науки України у фейсбуці.
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Лісовий прокоментував реорганізацію Одеської юридичної академії
Міністр підтвердив, що реорганізація не вплине негативно на студентів та викладачів. Проте інша ситуація – для керівного складу закладу, серед якого є одіозний Сергій Ківалов. Очільник МОН заявив, що Ківалов не мав морального права надалі працювати в освіті після відомих усім фактів у його біографії.
Міністр додав, що, очевидно, таким особам буде складно погодитися з цим рішенням, і вони будуть йому опиратися.
Проте нагадаю, що Одеська юридична академія виникла в результаті від'єднання юридичного інституту, який на той час був частиною Національного університету імені Мечникова. Повернення академії до структури класичного університету – логічний і символічний крок. Адже саме таке середовище формує світогляд майбутніх правників,
– заявив Лісовий.
Проте найважливішим, за його словами, є не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом. Лісовий акцентував, що суддя, адвокат, правозахисник, прокурор – це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд.