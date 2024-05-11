Незламний Харків: після чергової тривоги школярі проводять репетиції вальсу – відео

Попри важку ситуацію у Харківській області, містяни не падають духом. Їх планам не стануть на заваді навіть довгі повітряні тривоги.

Журналісти опублікували відео, на якому після чергової сирени школярі проводять репетиції випускного вальсу. Життя у місті триває.

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Субота у Харкові

Навіть попри наступ російської армії на прикордоння, у Харкові "звичайна суботня атмосфера". В об'єктиви камер потрапила репетиція вальсу випускників однієї з харківських шкіл.

Репетиція випускного вальсу у Харкові: дивіться відео

Повітряна тривога у місті напередодні тривала понад 13 годин. Російські війська розпочали наземний наступ на північ області на двох ділянках, бої там продовжуються. До міста евакуюють людей з населених пунктів, які опинилися під загрозою.

Що відбувається у Харківській області