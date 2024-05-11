Журналісти опублікували відео, на якому після чергової сирени школярі проводять репетиції випускного вальсу. Життя у місті триває.
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Субота у Харкові
Навіть попри наступ російської армії на прикордоння, у Харкові "звичайна суботня атмосфера". В об'єктиви камер потрапила репетиція вальсу випускників однієї з харківських шкіл.
Репетиція випускного вальсу у Харкові: дивіться відео
Повітряна тривога у місті напередодні тривала понад 13 годин. Російські війська розпочали наземний наступ на північ області на двох ділянках, бої там продовжуються. До міста евакуюють людей з населених пунктів, які опинилися під загрозою.
Що відбувається у Харківській області
- Росіяни продовжують спроби штурмів Харківської області. Наразі активні бойові дії ведуться у Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого на півночі області. Ворог застосовує як бронетехніку, так і пускає в бій виключно піхоту.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ворога локалізовано у "сірій зоні". Українські військові діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.
- Лише за минулу добу до волонтерів звернулися сотні людей, які бажають виїхати з небезпечних населених пунктів. Вже 2,5 тисячі осіб вдалося виїхати з небезпечних територій. За офіційними даними, близько 70% людей мають куди їхати, 30% – потребують розселення. Місця є.