Ці моменти треба пам'ятати: як і коли реєструвати електронний кабінет вступника
- Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня.
- Як зареєструвати цей кабінет, читайте у новині.
Цьогоріч реєстрація електронних кабінетів вступників стартує 1 липня. У них абітурієнти подаватимуть заяви для вступу до вишів онлайн.
Як зареєструвати цей кабінет, читайте далі.
Як зареєструвати електронний кабінет вступника?
Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі в ЄДЕБО.
Кабінети вступників працюватимуть з 1 липня до 15 жовтня 2026 року.
Аби створити кабінет абітурієнту потрібно вказати адресу електронної пошти. Потім вона буде логіном для входу. Система може попросити змінити його у разі збігів з іншими. Тоді треба створити новий унікальний логін. Деталі надішлють на вказану електронну адресу. Заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru.
Для реєстрації електронного кабінету треба внести дані:
одного із сертифікатів НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2023, 2024,2025 або 2026);
серію та номер документа про здобуту освіту;
тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифіката НМТ);
реквізити документів про підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії.
Вступники з ТОТ можуть подати реквізити свідоцтва про народження замість документа, що посвідчує особу.
За допомогою в реєстрації можна очно або дистанційно звернутися до консультаційного центру приймальної комісії будь-якого вишу.
У консультаційному центрі можна зареєструвати електронний кабінет вступника за наявності розбіжностей:
у даних особи в ЄДЕБО (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо);
у документі про освіту;
у даних сертифікатів або екзаменаційних листів НМТ / ЄФВВ / ЄВІ / ЄВВ;
у реквізитах іноземного документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про освіту, інформації про який немає у ЄДЕБО.
Електронний кабінет вступника створювати не треба, а всі заяви подавати до приймальної комісії в паперовій формі:
іноземцям та особам без громадянства (за винятком осіб, документованих посвідкою на постійне проживання в Україні, посвідченням біженця, посвідченням особи, яка потребує захисту);
у разі подання документів про здобутий за кордоном освіту, якщо немає свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту МОН та відсутній сертифікат НМТ / екзаменаційний листок ЄВІ / ЄФВВ /ЄВВ;
Які дані та документи потрібно завантажити?
В кабінеті вступник має вказати чи завантажити:
контактний номер телефону (у форматі +380 або іншої країни);
кольорову фотокартку вступника (3х4 см);
Файли треба завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.
Важливо! Після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.
Скільки можна подати заяв?
Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який без обмеження щодо кількості спеціальностей та до 5 заяв на контракт. Кожна заява має мати пріоритетність – від 1 до 10, де 1 – це найвища пріоритетність, а 10 – відповідно, найнижча. Змінити їх після подання не можна.
Приймають заяви під вступників з 19 липня (крім військових ЗВО) до 1 серпня 2026 року.
Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.
Які новації вступної кампанії 2026 на бакалаврат?
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповідав про основні нововведення цієї вступної кампанії. Це такі:
подання до 10 заяв, але на бюджет – не більше ніж 5;
система пріоритетності діє і для вступу до магістратури, зокрема на контракт;
для більшості творчих спеціальностей вага творчого конкурсу зросла – коефіцієнт становить 0,7;
співбесіди та творчі конкурси відбуватимуться очно (з винятками);
результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховуватися замість НМТ для українців;
мотиваційні листи більше не потрібні.