Ці моменти треба пам'ятати: як і коли реєструвати електронний кабінет вступника

Цьогоріч реєстрація електронних кабінетів вступників стартує 1 липня. У них абітурієнти подаватимуть заяви для вступу до вишів онлайн.

Як зареєструвати цей кабінет, читайте далі.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника?

Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі в ЄДЕБО.

Кабінети вступників працюватимуть з 1 липня до 15 жовтня 2026 року.

Аби створити кабінет абітурієнту потрібно вказати адресу електронної пошти. Потім вона буде логіном для входу. Система може попросити змінити його у разі збігів з іншими. Тоді треба створити новий унікальний логін. Деталі надішлють на вказану електронну адресу. Заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru.

Для реєстрації електронного кабінету треба внести дані:

одного із сертифікатів НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2023, 2024,2025 або 2026);

серію та номер документа про здобуту освіту;

тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифіката НМТ);

реквізити документів про підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії.

Вступники з ТОТ можуть подати реквізити свідоцтва про народження замість документа, що посвідчує особу.

За допомогою в реєстрації можна очно або дистанційно звернутися до консультаційного центру приймальної комісії будь-якого вишу.

У консультаційному центрі можна зареєструвати електронний кабінет вступника за наявності розбіжностей:

у даних особи в ЄДЕБО (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо);

у документі про освіту;

у даних сертифікатів або екзаменаційних листів НМТ / ЄФВВ / ЄВІ / ЄВВ;

у реквізитах іноземного документа про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про освіту, інформації про який немає у ЄДЕБО.

Електронний кабінет вступника створювати не треба, а всі заяви подавати до приймальної комісії в паперовій формі:

іноземцям та особам без громадянства (за винятком осіб, документованих посвідкою на постійне проживання в Україні, посвідченням біженця, посвідченням особи, яка потребує захисту);

у разі подання документів про здобутий за кордоном освіту, якщо немає свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту МОН та відсутній сертифікат НМТ / екзаменаційний листок ЄВІ / ЄФВВ /ЄВВ;

Які дані та документи потрібно завантажити?

В кабінеті вступник має вказати чи завантажити:

контактний номер телефону (у форматі +380 або іншої країни);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

Файли треба завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

Важливо! Після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Скільки можна подати заяв?

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який без обмеження щодо кількості спеціальностей та до 5 заяв на контракт. Кожна заява має мати пріоритетність – від 1 до 10, де 1 – це найвища пріоритетність, а 10 – відповідно, найнижча. Змінити їх після подання не можна.

Приймають заяви під вступників з 19 липня (крім військових ЗВО) до 1 серпня 2026 року.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Які новації вступної кампанії 2026 на бакалаврат?

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповідав про основні нововведення цієї вступної кампанії. Це такі: