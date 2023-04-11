Винна не лише школа: які помилки найчастіше роблять вступники під час реєстрації на НМТ

В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали найпоширеніші помилки під час реєстрації на НМТ-2023. А також повідомили, як їх уникнути.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла, що таких помилок дві. Це завантаження неправильних копій документів та надання довідок зі школи з неправильним формулюванням.

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Які помилки найчастіше роблять під час реєстрації на НМТ

Так, абітурієнтів просять не завантажувати замість скан-копій реєстраційних документів OQ-коди, сформовані у застосунку Дія. Останні мають обмежений термін дії. Через це фахівці центрів оцінювання не можуть отримати до них доступ. Краще завантажувати скановані або фотокопії своїх документів. Саме це гарантує успішну реєстрацію на тестування.

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Ще одна помилка випускників – неправильне формулювання у довідці, яку надала школа. Здебільшого у такій довідці про здобуття освіти вказано, що вступник "ще навчається". Натомість заклад освіти має надати документ, де написано, що "учень або учениця має здобути повну загальну середню освіту в травні або червні поточного року".

Річ у тому, що центри оцінювання не можуть перевірити інформацію про те, чи здобуває майбутній учасник НМТ повну загальну середню освіту саме у цьому році.

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