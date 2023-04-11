Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла, що таких помилок дві. Це завантаження неправильних копій документів та надання довідок зі школи з неправильним формулюванням.
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Які помилки найчастіше роблять під час реєстрації на НМТ
Так, абітурієнтів просять не завантажувати замість скан-копій реєстраційних документів OQ-коди, сформовані у застосунку Дія. Останні мають обмежений термін дії. Через це фахівці центрів оцінювання не можуть отримати до них доступ. Краще завантажувати скановані або фотокопії своїх документів. Саме це гарантує успішну реєстрацію на тестування.
Ще одна помилка випускників – неправильне формулювання у довідці, яку надала школа. Здебільшого у такій довідці про здобуття освіти вказано, що вступник "ще навчається". Натомість заклад освіти має надати документ, де написано, що "учень або учениця має здобути повну загальну середню освіту в травні або червні поточного року".
Річ у тому, що центри оцінювання не можуть перевірити інформацію про те, чи здобуває майбутній учасник НМТ повну загальну середню освіту саме у цьому році.
До теми На НМТ-2023 вже зареєструвалося 14 тисяч випускників: який предмет на вибір – найпопулярніший
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.