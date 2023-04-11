Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала, что таких ошибок две. Это загрузка неправильных копий документов и предоставление справок из школы с неправильной формулировкой.

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Какие ошибки чаще всего совершают при регистрации на НМТ

Так, абитуриентов просят не скачивать вместо скан-копий регистрационных документов OQ-коды, сформированные в приложении Дия. Последние имеют ограниченный срок действия. Поэтому специалисты центров оценивания не могут получить к ним доступ. Лучше скачивать сканированные или фотокопии своих документов. Это гарантирует успешную регистрацию на тестирование.

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Еще одна ошибка выпускников – неправильная формулировка в справке, которую предоставила школа. В основном в такой справке о получении образования указано, что поступающий "еще учится". Заведение образования должно предоставить документ, где написано, что "ученик или ученица должна получить полное общее среднее образование в мае или июне текущего года".

Дело в том, что центры оценивания не могут проверить информацию о том, получает ли будущий участник НМТ полное среднее образование именно в этом году.

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