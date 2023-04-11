Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала, что таких ошибок две. Это загрузка неправильных копий документов и предоставление справок из школы с неправильной формулировкой.
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Какие ошибки чаще всего совершают при регистрации на НМТ
Так, абитуриентов просят не скачивать вместо скан-копий регистрационных документов OQ-коды, сформированные в приложении Дия. Последние имеют ограниченный срок действия. Поэтому специалисты центров оценивания не могут получить к ним доступ. Лучше скачивать сканированные или фотокопии своих документов. Это гарантирует успешную регистрацию на тестирование.
Еще одна ошибка выпускников – неправильная формулировка в справке, которую предоставила школа. В основном в такой справке о получении образования указано, что поступающий "еще учится". Заведение образования должно предоставить документ, где написано, что "ученик или ученица должна получить полное общее среднее образование в мае или июне текущего года".
Дело в том, что центры оценивания не могут проверить информацию о том, получает ли будущий участник НМТ полное среднее образование именно в этом году.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.