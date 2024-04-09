Хто має реєструватися на додаткову сесію НМТ-2024

В Україні до 11 квітня включно можна зареєструватися на національний мультитест у 2024 році. А до 15 квітня ще виправити недоліки, аби не втратити шанс на складання тестування.

Складати тестування можна у межах основної та додаткової сесії. Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня, передає Освіта 24.

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Хто має реєструватися на додаткову сесію

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру розповіла, кому з майбутніх учасників цьогорічного тестування варто реєструватися на додаткову сесію.

Це стосується лише тих учасників, які не створювали взагалі кабінети на сторінці УЦОЯО, пропустили цей період або ж їм відмовили через неможливість надати належні документи,

– зазначила Вакуленко.

І додала, що такі особи можуть зареєструватися на додаткову сесію з 10 по 15 травня. До 19 травня вони можуть змінити місце проведення випробування або четвертий предмет НМТ, виправити помилки.

Ми також інформували про те, що майбутнім учасникам варто перевірити свої персональні кабінети. Зокрема, стан реєстрації на НМТ. Комусь можуть у ній відмовити. Що потрібно зробити, читайте за посиланням.