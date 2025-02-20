Які документи потрібні для реєстрації на НМТ-2025

6 березня стартує реєстрація на НМТ у 2025 році. Триватиме до 3 квітня.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які документи необхідні майбутнім вступникам для цього, читайте далі.

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Які документи потрібні для реєстрації на НМТ

Для реєстрації на НМТ кожен учасник має створити персональний електронний кабінет за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Саме під час його створення і потрібні документи, перелік яких визначає Порядок реєстрації осіб для участі в НМТ 2025 року.

Більшості майбутніх вступників для реєстрації потрібні три документи:

документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація, який підтверджує прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, тип, серію (за наявності) та номер документа, на підставі якого здійснюється реєстрація;

документ, що підтверджує достовірність РНОКПП (або ідентифікаційного коду), або документ, що підтверджує відсутність у вступника такого коду;

документ, що підтверджує інформацію про здобуття повної загальної середньої освіти та категорію випускника системи загальної середньої освіти.

Документи, що посвідчують особу

Як документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, для реєстрації на НМТ майбутній вступник може використати:

паспорт громадянина України (формі ID-картки або книжечки);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення водія.

Іноземці або особи без громадянства можуть використати для реєстрації:

паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник належить;

довідку про звернення за захистом в Україні;

Також вони можуть використати документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

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Додаткові документи для реєстрації

Водночас деякі вступники мають надати розширений перелік документів, тобто подати додатково інформацію про такі документи:

вступники, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії мовою корінного народу або національної меншини, мають надати довідку про мову навчання;

вступники з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров'я, які потребують створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ і вказали на це в реєстраційних даних, мають надати медичний висновок, номер і дату якого внесено в персональному кабінеті;

вступники, які не можуть узяти участі в НМТ під час основних сесій і вказали на це в реєстраційних даних, мають надати документ, що підтверджує відповідну причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ;

вступники, у документах яких є розбіжності в персональних даних, мають надати документи, що підтверджують причину розбіжностей;

вступники, які подають документи, оформлені іноземною мовою, мають надати нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, наданих для реєстрації;

вступники, які реєструються в додатковий період реєстрації через те, що не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мають надати документ, що підтверджує причину, яка унеможливила реєстрацію в основний період реєстрації, або заяву вступника про надання дозволу зареєструватися в додатковий період реєстрації із зазначенням поважної причини, яка виникла внаслідок військової агресії рф та через яку вступник не зміг зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації.

Документи платників податків

Вступник, який зазначив РНОКПП, має надати інформацію про один із документів, що підтверджує достовірність РНОКПП, а саме:

картка платника податків;

паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП;

свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;

довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру;

витяг із Реєстру територіальної громади, до якого внесено дані про РНОКПП.

Вступник, який у процесі роботи з реєстраційним сервісом поставив у ньому позначку про відсутність у нього РНОКПП або ідентифікаційного коду, має надати інформацію про документ, що підтверджує відсутність у вступника РНОКПП:

1) для громадян України, які відмовилися від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті, – один із таких документів:

паспорт громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП;

довідку з Єдиного державного демографічного реєстру, у якій наведено інформацію про відмову від прийняття РНОКПП;

2) для громадян України, які не змогли прийняти РНОКПП, – один із таких документів:

довідку з Єдиного державного демографічного реєстру, у якій відсутня інформація про РНОКПП;

витяг з Реєстру територіальної громади, у якому відсутня інформація про РНОКПП.

Документи про освіту

Для підтвердження інформації про здобуття повної загальної середньої освіти та категорію випускника системи загальної середньої освіти вступник теж має надати документи.

Для випускників поточного навчального року – це довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році (довідка має містити інформацію про найменування закладу освіти, дату її видавання, підпис керівника закладу освіти, а також відбиток печатки закладу освіти (за наявності)).

Для випускників минулих років це може бути один із таких документів:

документ про повну загальну середню освіту;

документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

документ про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

документ про здобутий ступінь вищої освіти;

виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка підтверджує наявність у ньому одного із зазначених в цьому підпункті документів про освіту.

При цьому вступник, у документах якого є розбіжності в персональних даних, має надати інформацію про документи, що підтверджують причину розбіжностей. Це може бути:

свідоцтво про зміну імені;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про розірвання шлюбу;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо підтвердження дошлюбного прізвища;

рішення суду про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові).

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Які є способи надання інформації про реєстраційні документи

Надання інформації про певний реєстраційний документ здійснюється в один із таких способів:

шляхом передачі до реєстраційного сервісу електронної копії через Дію;

завантаження сканкопії або фотокопії документа.

У разі неможливості завантаження сканкопії або фотокопії документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація, вступник замість нього може завантажити сканкопію (фотокопію) довідки з Єдиного державного демографічного реєстру або витягу з Реєстру територіальної громади, що містить інформацію про відповідний документ, що посвідчує особу, інформацію про який внесено в персональному кабінеті.

Копії документів повинні бути сканованою або сфотографованою копією оригіналу у вигляді окремого файлу у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб;

При цьому зображення повинно бути чітким і повнорозмірним (без обрізань сторін документа), а текст на зображенні має бути розбірливим і легко зчитуваним.