Не повторюйте: нардеп назвав найпоширеніші помилки під час реєстрації на НМТ

Триває реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Триватиме вона до 2 квітня включно.

Внести зміни, зокрема змінити предмет на вибір, можна до 7 квітня включно. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Які помилки найчастіші під час реєстрації на НМТ?

Нардеп також назвав найпоширеніші помилки цьогоріч під час реєстрації на НМТ.

Серед найпоширеніших – подання скриншоту із застосунку Дія замість повноцінної сканкопії або фотокопії документа, а також неправильно оформлена довідка з місця навчання,

– уточнив Бабак.

Також він заявив, що випускники, які припустилися цих помилок, ще мають час їх виправити. Всі інші мають шанс не повторювати.

️Варто особливо уважно перевірити довідку: вона має відповідати встановленому зразку, містити формулювання про завершення навчання у 2026 році, а також дату видавання і номер,

– повідомив народний обранець.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

І додав: якщо у довідці зазначено інший текст або відсутні дата чи номер, такий документ не підтверджує факт здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році.

️Ще однією поширеною причиною відмови в реєстрації є ненадання документа, який підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

– уточнив Бабак.

За його словами, це варто знати тим, хто відмовилися від отримання такого номера і має відмітку в паспорті, або ж тим, що не змогли оформити його через перебування за кордоном.

Скільки осіб вже стали учасниками НМТ-2026?

Бабак також повідомив, що станом на сьогодні для участі в НМТ зареєструвалися 295 156 вступників. З них 279 373 планують складати тестування в Україні, а 15 783 – за кордоном.

Загалом створили 23 980 електронних кабінетів, із яких 197 271 – через застосунок Дія.

Документи на обробку вже подали 309 889 учасників.

