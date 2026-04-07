Ще можна вскочити в останній вагон: до якого часу вступники можуть відмовитися від НМТ
В Україні триває підготовка вступників до національного мультипредметного тесту. Втім, ті, хто вже зареєструвався на участь в іспиті, ще можуть відмовитися.
Для цього треба подати заяву про скасування реєстрації до відповідного регіонального центру, повідомляють на Освіта.ua.
До якого часу можна відмовитися від участі в НМТ?
Заяву про відмову можна подати особисто або ж у дистанційному форматі. У першому варіанті документ має бути завірений особистим підписом заявника й поданий разом із сертифікатом НМТ.
Зауважимо! Сертифікат національного мультипредметного тесту є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі в тестуванні.
Якщо ж заява подається через електронну пошту, на зображення заяви, що надсилається, треба накласти кваліфікований електронний підпис заявника або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Разом із заявою варто надіслати й зображення сертифіката НМТ.
Важливо! Заяви про скасування реєстрації на НМТ можна подати до 16 квітня включно.
В УЦОЯО підкреслили, що відмова учасника від написання тесту дозволить зекономити бюджетні кошти, адже на нього не будуть створювати окреме місце в екзаменаційному центрі.
Що треба знати про цьогорічне тестування?
Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – з 17 до 24 липня. Учасники складатимуть чотири предмети: обов'язкові українська мова, математика та історія України, а також один на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).
Тестування проходитиме в один день у два етапи. Для контролю планують застосовувати відеоспостереження та металошукачі.
Основний етап реєстрації на НМТ-2026 завершився 2 квітня – ним скористалися понад 373 тисячі учасників. Запрошення з інформацією про дату, час і місце тестування вони отримають у своїх персональних кабінетах не пізніше ніж за 10 днів до початку основної сесії, тобто до 10 травня.