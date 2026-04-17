Зовсім скоро стартує реєстрація на вступні іспити в магістратуру

Через тиждень стартує реєстрація на вступні іспити в магістратуру. Мовиться про проходження єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного випробування.

Про це інформує Osvita.ua. Абітурієнти матимуть два часові проміжки для реєстрації на участь у ЄВІ та ЄФВВ.

Коли реєстрація на іспити в магістратуру?

Основний період реєстрації учасників основної сесії іспитів триватиме з 23 квітня до 14 травня.

Якщо ви не змогли зареєструватись в основний період у травні, можете це зробити під час додаткового періоду протягом 26 – 28 травня на участь у додатковій сесії.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії вишів дистанційно або за умови особистої присутності вступника.

Зверніть увагу! Частина вступників у магістратуру складатиме аж три іспити.

Якщо ви плануєте реєструватися для участі в ЄВІ та ЄФВВ дистанційно, маєте заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис.

Консультацію щодо реєстрації вступники зможуть отримати електронною поштою або телефоном, які виші мають розмістити на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.

Цікаво! Раніше Міністерство освіти і науки України планувало змінити програми деяких предметів єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру.

