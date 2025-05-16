Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Оприлюднили рейтинг українських вишів за показниками Scopus 2025 року
16 травня, 14:41
216

Оприлюднили рейтинг українських вишів за показниками Scopus 2025 року

Марія Волошин
Основні тези
  • Оприлюднили рейтинг українських вишів за показниками Scopus 2025 року.
  • Київський національний університет імені Шевченка має найвищий індекс у рейтингу українських вишів.
  • Детальний список можна знайти у новині. 

Освіта.ua оприлюднила щорічний рейтинг вишів України за показниками даних наукометричної бази Scopus. Результати рейтингу засновані на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

Про це інформує 24 Канал. База даних Scopus постійно індексує понад 30 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До неї потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.

Дивіться також В Україні посилять перевірки у закладах освіти щодо навчання аспірантів 

Який рейтинг українських вишів

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з результатами рейтингу 2025 року найвищий індекс ЗВО України має Київський національний університет імені Шевченка.

Друге місце рейтингу займає Харківський національний університет імені Каразіна. 

На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.

Четверту сходинку рейтингу обійняв Сумський державний університет.

На п'ятому місці рейтингу розташувався Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". 

Рейтинг вишів за показниками Scopus 2025 року

Місце ￬ Заклад освіти Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша 2025 Індекс Гірша 2024 Різниця (2025–2024)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 28239 236909 139 129 10
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 15592 115671 96 89 7
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 10866 81760 82 78 4
4 (+2) Сумський державний університет 5895 66725 81 73 8
5 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 14179 73528 78 74 4
6 (-2) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 5026 40592 77 75 2
7 (+1) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 3128 28685 74 66 8
8 (-1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 5399 32944 71 70 1
9 Національний університет «Львівська політехніка» 14944 84089 70 65 5
10 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2260 29558 70 63 7
11 (+2) Харківський національний медичний університет 3441 33647 66 57 9
12 Дніпровський державний медичний університет 1529 29198 65 58 7
13 (+1) Національний медичний університет імені О. О.Богомольця 3906 21070 64 57 7
14 (+29) Український державний університет науки і технологій 5397 31829 62 33 29
15 (-4) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 7409 38769 61 59 2
16 (-1) Донецький національний медичний університет 1775 14977 59 57 2
17 Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 2254 18933 58 53 5
18 (-2) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 5633 31070 55 54 1
19 (-1) Український державний хіміко-технологічний університет 2219 18130 55 51 4
20 (-1) Ужгородський національний університет 4367 25780 53 50 3
21 (-1) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 860 11171 52 48 4
22 (-1) Національний університет біоресурсів і природокористування України 4721 25142 51 46 5
23 (+4) Національний авіаційний університет 5163 23739 50 40 10
24 (-2) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 3274 21203 49 44 5
25 (+10) Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 2415 20426 48 36 12
26 (+2) Міжрегіональна академія управління персоналом 1264 8163 48 40 8
27 (-3) Харківський національний університет радіоелектроніки 5203 22943 46 42 4
28 (-5) Національний університет «Києво-Могилянська академія» 1392 11636 46 43 3
29 (+1) Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 2557 14361 43 39 4
30 (+4) Національний університет водного господарства та природокористування 1613 10674 42 37 5
31 (+6) Західноукраїнський національний університет 1917 9120 42 36 6
32 (-6) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 1144 8163 42 41 1
33 Криворізький державний педагогічний університет 667 6849 42 38 4
34 (-5) Донецький національний університет імені Василя Стуса 2603 12483 41 39 2
35 (+6) Сумський національний аграрний університет 1422 9788 40 34 6
36 (-4) Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 1108 9258 40 38 2
37 (-6) Волинський національний університет імені Лесі Українки 1762 13604 39 38 1
38 (-2) Національний лісотехнічний університет України 640 8261 39 36 3
39 Національний університет цивільного захисту України 880 6173 39 35 4
40 Вінницький національний технічний університет 1761 8859 38 34 4
41 (+1) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 2007 7499 38 34 4
42 (+9) Херсонський державний університет 770 5152 38 32 6
43 (+13) Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 1174 4775 38 29 9
44 (+4) Київський національний університет будівництва і архітектури 1914 10881 37 32 5
45 Національний університет харчових технологій 1313 7850 37 33 4
46 (-8) Криворізький національний університет 1156 7833 37 36 1
47 (+5) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1776 10426 36 31 5
48 (-1) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 900 9939 36 33 3
49 (-5) Національний університет «Одеська політехніка» 1928 8477 36 33 3
50 (-4) Донецький національний технічний університет 1830 6832 35 33 2
51 (+17) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 877 5198 35 27 8
52 (-3) Одеський національний технологічний університет 1331 6859 34 32 2
53 (-3) Буковинський державний медичний університет 2229 6755 34 32 2
54 (-1) Національний фармацевтичний університет 2051 8731 33 30 3
55 (-1) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 1633 8586 33 30 3
56 (+2) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 1587 8503 33 28 5
57 (+20) Українська медична стоматологічна академія 1416 6290 33 25 8
58 (-3) Донбаська державна машинобудівна академія 776 6247 33 29 4
59 (+1) Український державний університет залізничного транспорту 1055 5604 32 28 4
60 (+4) Державний біотехнологічний університет 1717 8918 31 27 4
61 (+2) Івано-Франківський національний медичний університет 1230 8812 31 27 4
62 (-5) Київський національний університет технологій та дизайну 1290 8127 31 28 3
63 (-38) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 1617 5833 31 41 -10
64 (+7) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 1153 5633 31 26 5
65 (+7) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 801 4869 31 26 5
66 (-4) Приазовський державний технічний університет 969 4597 31 28 3
67 (+2) Державний університет інфраструктури та технологій 702 3637 31 27 4
68 (-9) Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 1802 7691 30 28 2
69 (+1) Одеський національний медичний університет 1410 6263 30 26 4
70 (-4) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 1074 6347 29 27 2
71 (-10) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 1025 4562 29 28 1
72 (-5) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 615 4255 29 27 2
73 (+3) Державний торговельно-економічний університет 1562 6215 28 25 3
74 (-9) Запорізький національний університет 1621 5860 28 27 1
75 (-2) Національний університет «Чернігівська політехніка» 745 4681 28 26 2
76 (+7) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1125 4652 28 24 4
77 (+2) Університет «Київська школа економіки» 256 3235 28 25 3
78 (-3) Національний університет «Запорізька політехніка» 1988 6599 27 25 2
79 (+3) Хмельницький національний університет 1388 6344 27 24 3
80 (+16) Харківський національний педагогічний університет
 імені Г. С. Сковороди		 600 4481 27 21 6
81 (+8) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 1048 4365 27 22 5
82 (-4) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 642 3878 27 25 2
83 (-75) Державний університет «Житомирська політехніка» 961 3825 27 25 2
84 (-10) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 702 3430 27 26 1
85 (-4) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 328 2796 27 25 2
86 (-2) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 588 3283 26 24 2
87 (+6) Бердянський державний педагогічний університет 382 2310 26 22 4
88 (+9) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 812 3757 25 21 4
89 (-2) Миколаївський національний аграрний університет 687 3730 25 23 2
90 (-4) Національний університет фізичного виховання і спорту України 634 3603 25 23 2
91 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 674 2788 25 22 3
92 (-7) Одеський державний екологічний університет 485 4435 24 23 1
93 (+9) Київський Університет імені Бориса Грінченка 1126 4101 24 20 4
94 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 870 4002 24 21 3
95 Національний транспортний університет 868 3332 24 21 3
96 (+2) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 963 3238 24 21 3
97 (+7) Львівський національний університет природокористування 608 3180 24 20 4
98 (+23) Одеський національний морський університет 603 3034 24 18 6
99 (-9) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 456 3032 24 22 2
100 Білоцерківський національний аграрний університет 433 2553 24 21 3
101 (-13) Херсонська державна морська академія 366 2240 24 23 1
102 (-1) Львівський торговельно-економічний університет 274 1816 24 21 3
103 (+8) Поліський національний університет 956 3563 23 19 4
104 (-1) Вінницький національний аграрний університет 604 3532 23 20 3
105 (-6) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 546 2439 23 21 2
106 (-14) Черкаський державний технологічний університет 574 2397 23 22 1
107 (+5) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 464 3001 22 19 3
108 (+9) Херсонський державний аграрно-економічний університет 349 2028 22 19 3
109 (+21) Подільський державний університет 404 2021 22 16 6
110 (+15) Університет митної справи та фінансів 411 2017 22 17 5
111 (-3) Одеський національний економічний університет 272 1685 22 20 2
112 (-2) Луцький національний технічний університет 1062 4106 21 19 2
113 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 620 2684 21 19 2
114 (+6) Житомирський державний університет імені Івана Франка 718 2430 21 18 3
115 (-1) Одеська державна академія будівництва та архітектури 552 2386 21 19 2
116 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 563 2151 21 19 2
117 (-12) Маріупольский державний університет 336 2086 21 20 1
118 (-3) Херсонський національний технічний університет 608 2068 21 19 2
119 (+19) Харківський національний університет внутрішніх справ 528 1871 21 15 6
120 (-14) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 404 1824 21 20 1
121 (-14) Луганський державний медичний університет 243 1587 21 20 1
122 (-13) ІТ СТЕП Університет 61 950 21 20 1
123 (-4) Полтавський державний аграрний університет 712 2657 20 18 2
124 (+32) Національний університет «Одеська морська академія» 696 2240 20 12 8
125 (-3) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 395 2157 20 18 2
126 (-3) Українська академія друкарства 394 1922 20 18 2
127 (-9) Міжнародний гуманітарний університет 242 1387 20 19 1
128 Державний податковий університет 504 1952 19 16 3
129 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 322 1844 19 16 3
130 (+1) Національна академія державного управління при Президентові України 253 1411 19 16 3
131 (+3) Національна академія Національної гвардії України 292 1298 19 16 3
132 (-5) Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 340 1259 19 17 2
133 (+30) Університет Григорія Сковороди в Переяславі 282 1079 19 12 7
134 (+1) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 895 2384 18 15 3
135 (-2) Військова академія (м. Одеса) 538 1701 18 16 2
136 (-4) Харківська державна академія фізичної культури 491 1463 18 16 2
137 (-13) Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 322 1425 18 18 0
138 (-12) Університет банківської справи 126 1087 18 17 1
139 (-3) Центральноукраїнський національний технічний університет 549 2224 17 15 2
140 (+2) Львівський державний університет внутрішніх справ 597 2045 17 14 3
141 (-2) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 270 1119 17 15 2
142 (+11) Центральноукраїнський державний педагогічний університет
 імені Володимира Винниченка		 319 1114 17 13 4
143 (-3) Європейський університет 152 960 17 15 2
144 (+4) Український католицький університет 343 3437 16 13 3
145 (-8) Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 621 1686 16 15 1
146 (-3) Дніпровський державний технічний університет 604 1414 16 14 2
147 (+2) Рівненський державний гуманітарний університет 414 1352 16 13 3
148 (-2) Київський академічний університет 225 1341 16 14 2
149 (-4) Київський національний університет культури і мистецтв 399 1314 16 14 2
150 (+18) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 291 974 16 11 5
151 (+3) Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України 161 967 16 13 3
152 (-11) Житомирський вiйськовий iнститут iменi С. П. Корольова 138 763 16 15 1
153 (-9) Донбаський державний педагогічний університет 272 1161 15 14 1
154 (-3) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 411 1088 15 13 2
155 (+5) Національна академія внутрішніх справ 330 977 15 12 3
156 (-4) Університет імені Альфреда Нобеля 222 962 15 13 2
157 (+2) Національний університет «Острозька академія» 299 897 15 12 3
158 (-3) Київський медичний університет 332 891 15 13 2
159 (-12) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 173 842 15 14 1
160 (-10) Уманський національний університет садівництва 479 1173 14 13 1
161 (-4) Полтавський університет економіки і торгівлі 298 1114 14 12 2
162 (+7) Донецький державний університет внутрішніх справ 188 805 14 11 3
163 (+7) Ізмаїльський державний гуманітарний університет 170 753 14 11 3
164 (-2) Класичний приватний університет 163 741 14 12 2
165 Державний університет економіки і технологій 102 617 14 12 2
166 (+8) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 115 538 14 10 4
167 (+10) Київський міжнародний університет 134 524 14 9 5
168 (+3) Національний університет «Одеська юридична академія» 392 1050 13 10 3
169 (-2) Національна академія Служби безпеки України 257 864 13 11 2
170 (+10) Міжнародний Європейський Університет 258 833 13 8 5
171 (-10) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 208 774 13 12 1
172 (-8) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 201 706 13 12 1
173 (+2) Львівський університет бізнесу та права 65 398 13 10 3
174 (-2) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 249 690 12 10 2
175 (-9) Університет економіки та права «Крок» 144 609 12 12 0
176 (+7) Одеський державний університет внутрішніх справ 214 578 12 8 4
177 (-4) Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 156 513 12 10 2
178 (-2) Одеський державний аграрний університет 188 522 11 9 2
179 (new) Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 117 399 11
180 (+7) Українська військово-медична академія 393 606 10 7 3
181 (+1) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 178 369 10 8 2
182 (-4) Буковинський університет 60 341 10 9 1
183 (+7) Вінницька академія безперервної освіти 51 205 10 7 3
184 (-3) Мукачівський державний університет 153 382 9 8 1
185 (-6) Академія праці, соціальних відносин і туризму 72 371 9 9 0
186 (+6) Харківський міжнародний медичний університет 76 318 9 6 3
187 (+1) Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 83 315 9 7 2
188 (+5) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 87 258 9 6 3
189 (-4) Міжнародний університет фінансів 23 160 9 8 1
190 (new) Національна академія управління 178 329 8
191 (+3) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 97 287 8 6 2
192 (-3) Харківська гуманітарно-педагогічна академія 81 250 8 7 1
193 (+2) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 47 225 8 6 2
194 (+7) Технічний університет Метінвест Політехніка 78 209 8 5 3
195 (-11) Харківський технологічний університет «ШАГ» 21 164 8 8 0
196 (+1) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 38 151 8 6 2
197 (-6) Київський національний лінгвістичний університет 226 382 7 6 1
198 (-12) Львівський медичний університет 321 277 7 7 0
199 (+4) Державний університет інформатики і штучного інтелекту 50 128 7 5 2
200 (-2) Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» 79 284 6 5 1
201 (-5) Університет Короля Данила 85 156 6 6 0
202 (-3) Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 77 153 6 5 1
203 (-3) Національна академія статистики, обліку та аудиту 80 137 6 5 1
204 (+2) Харківська державна академія культури 115 127 6 4 2
205 (+8) Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 28 126 6 3 3
206 (-4) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 19 88 6 5 1
207 (new) Київський університет туризму, економіки і права 30 79 6
208 (-3) Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 35 123 5 4 1
209 (+2) Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського 21 110 5 3 2
210 (-2) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 44 106 5 4 1
211 (-7) Львівський інститут економіки і туризму 19 106 5 4 1
212 (-5) Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 21 91 5 4 1
213 (-4) Дніпровський гуманітарний університет 17 92 4 3 1
214 (new) Aмерікан Юніверсіті Київ 22 43 4
215 (-3) Київський університет культури 39 56 3 3 0
216 (-2) Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 43 45 3 2 1
217 (-7) Київський славістичний університет 7 44 3 3 0
218 (new) Київський інститут Національної гвардії України 23 9 2
219 (new) Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 23 9 2
220 (new) Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 8 5 1
221 (new) Зіґмунд Фройд Університет Україна 7 3 1

Раніше ми інформували, що вартість вищої освіти в Україні зросте.