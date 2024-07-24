Які виші найчастіше обирали абітурієнти у перші дні вступу на бакалаврат

24 липня 2024, 12:15
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Триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнт може подати у виші до 15 заяв на бюджет і контракт.

Серед абітурієнтів у перші дні реєстрації найпопулярнішим є Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені  Сікорського". Його вже обрали понад 3,2 тисячі вступників.

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Які ЗВО є найпопулярнішими серед вступників у перші дні вступу

Такі дані оприлюднили на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Другим у рейтингу став Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Там вже зареєстрували 2900 заяв.

Третій у списку – Державний торговельно-економічний університет Києва – 2896 заяв

Далі у списку розташувалися такі виші:

  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 2652;
  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка – 2548;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 2490;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2435;
  • Національний авіаційний університет – 1917;
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  • Харківський національний університет імені Каразіна – 1611;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1569.

У які виші України вступники подали найбільше заяв у перші дні вступної кампанії 2024 / скриншот 

Зазначимо, що приймання заяв на бюджет та контракт триватиме до 18:00 (за київським часом) 31 липня. Після цього виші зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.

  • Раніше ми інформували про те, як зареєструвати е-кабінет і подати заяви на вступ у виш. Про це читайте за посиланням
Автор: Марія Волошин