Які виші є лідерами в Україні за показниками Scopus 2024 року

Оприлюднили щорічний рейтинг вишів України за показниками даних наукометричної бази Scopus. Він ґрунтується на показниках цитування наукових статей, опублікованих ЗВО або їхніми фахівцями.

Рейтинг створили за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року. Вона постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук.

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Які виші є лідерами за показниками Scopus 2024 року

До цієї бази потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Найвищий індекс серед українських ЗВО має Київський національний університет імені Шевченка.

Друге місце рейтингу зайняв Харківський національний університет імені Каразіна.

На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.

Рейтинг інших вишів ви можете переглянути у таблиці.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SCIVERSE SCOPUS

МІСЦЕ ￬ ЗАКЛАД ОСВІТИ КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ ЦИТУВАНЬ ІНДЕКС ГІРША 2024 ІНДЕКС ГІРША 2023 РІЗНИЦЯ (2024–2023) 1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 26233 207173 129 117 12 2 Харківський національний університет імені Каразіна 13961 101782 89 85 4 3 Львівський національний університет імені Івана Франка 10060 73255 78 74 4 4 Одеський національний університет імені Мечникова 4816 37046 75 72 3 5 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 13033 62583 74 70 4 6 (+1) Сумський державний університет 5341 54293 73 62 11 7 (-1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 5031 29500 70 69 1 8 (+1) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2614 23353 66 60 6 9 (-1) Національний університет "Львівська політехніка" 13291 68814 65 61 4 10 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1 962 24114 63 59 4 11 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 6798 33382 59 57 2 12 (+1) Дніпровський державний медичний університет 1 225 24353 58 53 5 13 (+4) Харківський національний медичний університет 2969 21590 57 48 9 14 (+1) Національний медичний університет імені Богомольця 2928 15977 57 51 6 15 (-3) Донецький національний медичний університет 1 689 13784 57 55 2 16 (-2) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 5353 27467 54 52 2 17 (+2) Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика 1846 15175 53 45 8 18 (-2) Український державний хіміко-технологічний університет 2014 15531 51 48 3 19 (-1) Ужгородський національний університет 3942 22436 50 47 3 20 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 788 9829 48 45 3 21 Національний університет біоресурсів і природокористування України 3896 19245 46 42 4 22 Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 2797 17400 44 41 3 23 (3) Національний університет "Києво-Могилянська академія" 1 199 9976 43 38 5 24 (-1) Харківський національний університет радіоелектроніки 4850 18994 42 40 2 25 (+2) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 3783 13840 41 37 4 26 (-2) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 1 075 7362 41 40 1 27 (10) Національний авіаційний університет 4458 18070 40 31 9 28 (+21) Міжрегіональна академія управління персоналом 798 4641 40 29 11 29 (-4) Донецький національний університет імені Василя Стуса 2538 11062 39 38 1 30 (-1) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 2222 10411 39 36 3 31 (-1) Волинський національний університет імені Лесі Українки 1 530 11650 38 35 3 32 (-4) Таврійський національний університет імені Вернадського 1 083 8733 38 36 2 33 (-2) Криворізький державний педагогічний університет 537 5191 38 35 3 34 (+6) Національний університет водного господарства та природокористування 1 354 7488 37 30 7 35 (-1) Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського 1 993 14296 36 32 4 36 (-4) Національний лісотехнічний університет України 565 6870 36 33 3 37 (+4) Західноукраїнський національний університет 1 576 6728 36 30 6 38 (-5) Криворізький національний університет 1 036 6551 36 33 3 39 (+13) Національний університет цивільного захисту України 746 4738 35 28 7 40 (-5) Вінницький національний технічний університет 1 568 7421 34 32 2 41 (+10) Сумський національний аграрний університет 1 162 6823 34 28 6 42 (+5) Вінницький національний медичний університет імені Пирогова 1 711 5707 34 29 5 43 (-5) Український державний університет науки і технологій 2286 8783 33 31 2 44 (-5) Національний університет "Одеська політехніка" 1 674 7171 33 30 3 45 Національний університет харчових технологій 1 186 6426 33 29 4 46 (-10) Донецький національний технічний університет 1 759 6128 33 32 1 47 (-5) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 801 6004 33 30 3 48 (+2) Київський національний університет будівництва і архітектури 1 598 8543 32 28 4 49 (-3) Одеський національний технологічний університет 1 303 5954 32 29 3 50 (-7) Буковинський державний медичний університет 1894 5055 32 30 2 51 (+20) Херсонський державний університет 651 3827 32 24 8 52 (+1) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1 522 8032 31 27 4 53 (-9) Національний фармацевтичний університет 1879 7129 30 29 1 54 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 1 517 7105 30 27 3 55 Донбаська державна машинобудівна академія 745 5594 29 27 2 56 (-8) Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 1 035 3515 29 29 0 57 (+3) Київський національний університет технологій та дизайну 1 151 6835 28 25 3 58 (+7) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 1 373 6592 28 24 4 59 (+8) Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова 1 596 5923 28 24 4 60 (+8) Український державний університет залізничного транспорту 910 4312 28 24 4 61 (-5) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 961 3982 28 27 1 62 (-5) Приазовський державний технічний університет 931 3829 28 27 1 63 (-5) Івано-Франківський національний медичний університет 987 6912 27 26 1 64 (+2) Державний біотехнологічний університет 1 515 6757 27 24 3 65 (-3) Запорізький національний університет 1 463 4815 27 25 2 66 (-5) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 907 4797 27 25 2 67 (-8) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького 533 3527 27 26 1 68 (+9) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 709 3305 27 23 4 69 (+4) Державний університет інфраструктури та технологій 587 2808 27 24 3 70 (-7) Одеський національний медичний університет 1 099 4831 26 25 1 71 (+4) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 949 4446 26 23 3 72 (-2) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 681 3985 26 24 2 73 (-4) Національний університет "Чернігівська політехніка" 675 3953 26 24 2 74 (-10) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 603 2851 26 25 1 75 (-1) Національний університет "Запорізька політехніка" 1807 5370 25 23 2 76 (+6) Київський національний торговельно-економічний університет 1 299 4433 25 21 4 77 (+9) Українська медична стоматологічна академія 1 199 4353 25 20 5 78 (-2) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського 536 3256 25 23 2 79 (-7) Університет "Київська школа економіки" 212 2617 25 24 1 80 (+4) Державний університет "Житомирська політехніка" 677 2578 25 21 4 81 (-3) Миколаївський національний університет імені Сухомлинського 317 2449 25 23 2 82 (-1) Хмельницький національний університет 1 174 4992 24 21 3 83 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 935 3219 24 21 3 84 (-4) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 483 2549 24 22 2 85 (-6) Одеський державний екологічний університет 439 3637 23 22 1 86 (+3) Національний університет фізичного виховання і спорту України 481 2659 23 20 3 87 (+11) Миколаївський національний аграрний університет 574 2501 23 18 5 88 (+13) Херсонська державна морська академія 318 1745 23 18 5 89 (-2) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 885 3160 22 20 2 90 (+15) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 399 2322 22 17 5 91 (+9) Державний університет телекомунікацій 504 2012 22 18 4 92 (-7) Черкаський державний технологічний університет 488 1922 22 21 1 93 (+17) Бердянський державний педагогічний університет 292 1627 22 17 5 94 (+1) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 733 2930 21 18 3 95 (-7) Національний транспортний університет 717 2688 21 20 1 96 (-6) Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди 386 2675 21 20 1 97 (-1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 651 2541 21 18 3 98 (+24) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 786 2186 21 15 6 99 (-6) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 453 1817 21 19 2 100 (+2) Білоцерківський національний аграрний університет 369 1814 21 18 3 101 (-9) Львівський торговельно-економічний університет 244 1517 21 20 1 102 (+14) Київський Університет імені Бориса Грінченка 893 2705 20 16 4 103 (+11) Вінницький національний аграрний університет 473 2441 20 16 4 104 (+9) Львівський національний аграрний університет 512 2293 20 16 4 105 (-6) Маріупольский державний університет 300 1818 20 18 2 106 (-15) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 394 1649 20 20 0 107 (-13) Луганський державний медичний університет 208 1329 20 19 1 108 (+4) Одеський національний економічний університет 243 1269 20 17 3 109 (new) ІТ СТЕП Університет 58 866 20 – – 110 (-7) Луцький національний технічний університет 887 3151 19 17 2 111 (-7) Поліський національний університет 824 2500 19 17 2 112 (-15) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 397 2153 19 18 1 113 (+2) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 434 2014 19 16 3 114 (-8) Одеська державна академія будівництва та архітектури 472 1911 19 17 2 115 (-7) Херсонський національний технічний університет 554 1682 19 17 2 116 (+1) Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка 446 1521 19 16 3 117 (-6) Херсонський державний аграрний університет 281 1478 19 17 2 118 (+1) Міжнародний гуманітарний університет 187 1109 19 16 3 119 (-10) Полтавський державний аграрний університет 574 1904 18 17 1 120 Житомирський державний університет імені Івана Франка 610 1890 18 15 3 121 Одеський національний морський університет 487 1793 18 15 3 122 (-15) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 325 1728 18 17 1 123 Українська академія друкарства 360 1538 18 15 3 124 (-6) Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка 266 1121 18 16 2 125 (8) Університет митної справи та фінансів 325 1284 17 13 4 126 (-2) Університет банківської справи 125 946 17 15 2 127 (+9) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 293 912 17 13 4 128 Державний податковий університет 451 1414 16 14 2 129 (new) Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 257 1315 16 – – 130 (+17) Подільський державний університет 309 1295 16 12 4 131 (new) Національна академія державного управління при Президентові України 247 1101 16 – – 132 (-1) Харківська державна академія фізичної культури 410 1087 16 14 2 133 (+2) Військова академія (Одеса) 401 1015 16 13 3 134 (11) Національна академія Національної гвардії України 252 964 16 12 4 135 (-10) Національний педагогічний університет імені Драгоманова 804 1795 15 14 1 136 (-10) Центральноукраїнський національний технічний університет 434 1660 15 14 1 137 (new) Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 529 1354 15 – – 138 (-8) Харківський національний університет внутрішніх справ 402 1076 15 14 1 139 (-10) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 267 992 15 14 1 140 (-8) Європейський університет 122 754 15 14 1 141 (-4) Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова 117 614 15 13 2 142 (-4) Львівський державний університет внутрішніх справ 527 1392 14 12 2 143 (-9) Дніпровський державний технічний університет 540 1056 14 13 1 144 (-4) Донбаський державний педагогічний університет 255 917 14 12 2 145 (+9) Київський національний університет культури і мистецтв 335 839 14 10 4 146 (new) Київський академічний університет 180 839 14 – – 147 (+4) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 143 614 14 11 3 148 (15) Український католицький університет 261 2378 13 8 5 149 (-7) Рівненський державний гуманітарний університет 367 941 13 12 1 150 (-7) Уманський національний університет садівництва 398 878 13 12 1 151 (-5) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 350 805 13 12 1 152 (-8) Університет імені Альфреда Нобеля 202 781 13 12 1 153 (-5) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 252 729 13 12 1 154 (1) Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України 108 595 13 10 3 155 (+5) Київський медичний університет 245 560 13 9 4 156 (+1) Національний університет "Одеська морська академія" 572 1238 12 9 3 157 (-18) Полтавський університет економіки і торгівлі 267 943 12 12 0 158 (-17) Українська інженерно-педагогічна академія 478 923 12 12 0 159 (-10) Національний університет "Острозька академія" 253 677 12 11 1 160 (-2) Національна академія внутрішніх справ 261 650 12 9 3 161 (-11) Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 183 624 12 11 1 162 (new) Класичний приватний університет 144 563 12 – – 163 (-4) Університет Григорія Сковороди в Переяславі 199 493 12 9 3 164 (-2) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 156 466 12 9 3 165 (-13) Державний університет економіки і технологій 76 464 12 11 1 166 (-10) Університет економіки та права "Крок" 110 445 12 10 2 167 (-3) Національна академія Служби безпеки України 179 562 11 8 3 168 (-2) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 236 527 11 8 3 169 (-2) Донецький державний університет внутрішніх справ 133 517 11 8 3 170 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 133 349 11 8 3 171 (-6) Національний університет "Одеська юридична академія" 325 713 10 8 2 172 (-19) Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка 215 536 10 10 0 173 (new) Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 125 353 10 – – 174 (-13) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 91 329 10 9 1 175 (-4) Львівський університет бізнесу та права 53 253 10 8 2 176 (-7) Одеський державний аграрний університет 126 335 9 8 1 177 (-1) Київський міжнародний університет 97 286 9 7 2 178 (-10) Буковинський університет 56 283 9 8 1 179 (-4) Академія праці, соціальних відносин і туризму 56 261 9 7 2 180 (-7) Міжнародний Європейський Університет 181 424 8 7 1 181 (-9) Мукачівський державний університет 137 298 8 7 1 182 (-8) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 156 261 8 7 1 183 (+4) Одеський державний університет внутрішніх справ 130 227 8 5 3 184 (-7) Харківський технологічний університет "ШАГ" 18 152 8 7 1 185 Міжнародний університет фінансів 23 127 8 6 2 186 (-7) Львівський медичний інститут 296 254 7 6 1 187 (+5) Українська військово-медична академія 144 228 7 4 3 188 (new) Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 73 176 7 – – 189 (-6) Харківська гуманітарно-педагогічна академія 66 171 7 6 1 190 (-12) Вінницька академія безперервної освіти 39 125 7 7 0 191 (-5) Київський національний лінгвістичний університет 185 229 6 5 1 192 (-2) Харківський міжнародний медичний університет 54 189 6 4 2 193 (-12) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 78 180 6 6 0 194 (-12) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 74 161 6 6 0 195 (-6) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 43 154 6 4 2 196 (-12) Університет Короля Данила 54 114 6 6 0 197 (-9) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 29 89 6 5 1 198 (-7) Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" 65 209 5 4 1 199 (new) Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 74 111 5 – – 200 (-2) Національна академія статистики, обліку та аудиту 65 81 5 3 2 201 Технічний університет Метінвест Політехніка 42 75 5 2 3 202 (-8) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 19 70 5 4 1 203 (-4) Державний університет інформатики і штучного інтелекту 31 45 5 3 2 204 (-11) Львівський інститут економіки і туризму 19 89 4 4 0 205 (-10) Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 33 85 4 3 1 206 (-10) Харківська державна академія культури 68 74 4 3 1 207 (new) Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 16 74 4 – – 208 (-6) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 38 42 4 2 2 209 (-9) Дніпровський гуманітарний університет 14 83 3 2 1 210 (-13) Київський славістичний університет 7 44 3 3 0 211 (new) Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського 18 35 3 – – 212 (-9) Київський університет культури 38 31 3 2 1 213 (new) Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 17 24 3 – – 214 (-10) Національна музична академія України імені Чайковського 24 14 2 1 1

Зауважимо, що дані рейтингу були актуальні станом на 24 квітня 2024 року. У рейтинг включили лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит "Ukraine" у полі пошуку «Affilation Search». У список не включили ЗВО, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.