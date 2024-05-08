Які виші є лідерами в Україні за показниками Scopus 2024 року
Джерело:Osvita.ua
Оприлюднили щорічний рейтинг вишів України за показниками даних наукометричної бази Scopus. Він ґрунтується на показниках цитування наукових статей, опублікованих ЗВО або їхніми фахівцями.
Рейтинг створили за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року. Вона постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук.
Дивіться також Міносвіти розподілило майже 19 мільярдів гривень між вишами України
Які виші є лідерами за показниками Scopus 2024 року
До цієї бази потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.
У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Найвищий індекс серед українських ЗВО має Київський національний університет імені Шевченка.
Друге місце рейтингу зайняв Харківський національний університет імені Каразіна.
На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.
Рейтинг інших вишів ви можете переглянути у таблиці.
Рейтинг вишів за показниками бази даних SCIVERSE SCOPUS
|МІСЦЕ ￬
|ЗАКЛАД ОСВІТИ
|КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ
|КІЛЬКІСТЬ ЦИТУВАНЬ
|ІНДЕКС ГІРША 2024
|ІНДЕКС ГІРША 2023
|РІЗНИЦЯ (2024–2023)
|1
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|26233
|207173
|129
|117
|12
|2
|Харківський національний університет імені Каразіна
|13961
|101782
|89
|85
|4
|3
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|10060
|73255
|78
|74
|4
|4
|Одеський національний університет імені Мечникова
|4816
|37046
|75
|72
|3
|5
|Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
|13033
|62583
|74
|70
|4
|6 (+1)
|Сумський державний університет
|5341
|54293
|73
|62
|11
|7 (-1)
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|5031
|29500
|70
|69
|1
|8 (+1)
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|2614
|23353
|66
|60
|6
|9 (-1)
|Національний університет "Львівська політехніка"
|13291
|68814
|65
|61
|4
|10
|Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
|1 962
|24114
|63
|59
|4
|11
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|6798
|33382
|59
|57
|2
|12 (+1)
|Дніпровський державний медичний університет
|1 225
|24353
|58
|53
|5
|13 (+4)
|Харківський національний медичний університет
|2969
|21590
|57
|48
|9
|14 (+1)
|Національний медичний університет імені Богомольця
|2928
|15977
|57
|51
|6
|15 (-3)
|Донецький національний медичний університет
|1 689
|13784
|57
|55
|2
|16 (-2)
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|5353
|27467
|54
|52
|2
|17 (+2)
|Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика
|1846
|15175
|53
|45
|8
|18 (-2)
|Український державний хіміко-технологічний університет
|2014
|15531
|51
|48
|3
|19 (-1)
|Ужгородський національний університет
|3942
|22436
|50
|47
|3
|20
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|788
|9829
|48
|45
|3
|21
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|3896
|19245
|46
|42
|4
|22
|Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
|2797
|17400
|44
|41
|3
|23 (3)
|Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|1 199
|9976
|43
|38
|5
|24 (-1)
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|4850
|18994
|42
|40
|2
|25 (+2)
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|3783
|13840
|41
|37
|4
|26 (-2)
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|1 075
|7362
|41
|40
|1
|27 (10)
|Національний авіаційний університет
|4458
|18070
|40
|31
|9
|28 (+21)
|Міжрегіональна академія управління персоналом
|798
|4641
|40
|29
|11
|29 (-4)
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|2538
|11062
|39
|38
|1
|30 (-1)
|Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|2222
|10411
|39
|36
|3
|31 (-1)
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|1 530
|11650
|38
|35
|3
|32 (-4)
|Таврійський національний університет імені Вернадського
|1 083
|8733
|38
|36
|2
|33 (-2)
|Криворізький державний педагогічний університет
|537
|5191
|38
|35
|3
|34 (+6)
|Національний університет водного господарства та природокористування
|1 354
|7488
|37
|30
|7
|35 (-1)
|Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського
|1 993
|14296
|36
|32
|4
|36 (-4)
|Національний лісотехнічний університет України
|565
|6870
|36
|33
|3
|37 (+4)
|Західноукраїнський національний університет
|1 576
|6728
|36
|30
|6
|38 (-5)
|Криворізький національний університет
|1 036
|6551
|36
|33
|3
|39 (+13)
|Національний університет цивільного захисту України
|746
|4738
|35
|28
|7
|40 (-5)
|Вінницький національний технічний університет
|1 568
|7421
|34
|32
|2
|41 (+10)
|Сумський національний аграрний університет
|1 162
|6823
|34
|28
|6
|42 (+5)
|Вінницький національний медичний університет імені Пирогова
|1 711
|5707
|34
|29
|5
|43 (-5)
|Український державний університет науки і технологій
|2286
|8783
|33
|31
|2
|44 (-5)
|Національний університет "Одеська політехніка"
|1 674
|7171
|33
|30
|3
|45
|Національний університет харчових технологій
|1 186
|6426
|33
|29
|4
|46 (-10)
|Донецький національний технічний університет
|1 759
|6128
|33
|32
|1
|47 (-5)
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|801
|6004
|33
|30
|3
|48 (+2)
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|1 598
|8543
|32
|28
|4
|49 (-3)
|Одеський національний технологічний університет
|1 303
|5954
|32
|29
|3
|50 (-7)
|Буковинський державний медичний університет
|1894
|5055
|32
|30
|2
|51 (+20)
|Херсонський державний університет
|651
|3827
|32
|24
|8
|52 (+1)
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|1 522
|8032
|31
|27
|4
|53 (-9)
|Національний фармацевтичний університет
|1879
|7129
|30
|29
|1
|54
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|1 517
|7105
|30
|27
|3
|55
|Донбаська державна машинобудівна академія
|745
|5594
|29
|27
|2
|56 (-8)
|Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
|1 035
|3515
|29
|29
|0
|57 (+3)
|Київський національний університет технологій та дизайну
|1 151
|6835
|28
|25
|3
|58 (+7)
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|1 373
|6592
|28
|24
|4
|59 (+8)
|Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова
|1 596
|5923
|28
|24
|4
|60 (+8)
|Український державний університет залізничного транспорту
|910
|4312
|28
|24
|4
|61 (-5)
|Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
|961
|3982
|28
|27
|1
|62 (-5)
|Приазовський державний технічний університет
|931
|3829
|28
|27
|1
|63 (-5)
|Івано-Франківський національний медичний університет
|987
|6912
|27
|26
|1
|64 (+2)
|Державний біотехнологічний університет
|1 515
|6757
|27
|24
|3
|65 (-3)
|Запорізький національний університет
|1 463
|4815
|27
|25
|2
|66 (-5)
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|907
|4797
|27
|25
|2
|67 (-8)
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького
|533
|3527
|27
|26
|1
|68 (+9)
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|709
|3305
|27
|23
|4
|69 (+4)
|Державний університет інфраструктури та технологій
|587
|2808
|27
|24
|3
|70 (-7)
|Одеський національний медичний університет
|1 099
|4831
|26
|25
|1
|71 (+4)
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|949
|4446
|26
|23
|3
|72 (-2)
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|681
|3985
|26
|24
|2
|73 (-4)
|Національний університет "Чернігівська політехніка"
|675
|3953
|26
|24
|2
|74 (-10)
|Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
|603
|2851
|26
|25
|1
|75 (-1)
|Національний університет "Запорізька політехніка"
|1807
|5370
|25
|23
|2
|76 (+6)
|Київський національний торговельно-економічний університет
|1 299
|4433
|25
|21
|4
|77 (+9)
|Українська медична стоматологічна академія
|1 199
|4353
|25
|20
|5
|78 (-2)
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського
|536
|3256
|25
|23
|2
|79 (-7)
|Університет "Київська школа економіки"
|212
|2617
|25
|24
|1
|80 (+4)
|Державний університет "Житомирська політехніка"
|677
|2578
|25
|21
|4
|81 (-3)
|Миколаївський національний університет імені Сухомлинського
|317
|2449
|25
|23
|2
|82 (-1)
|Хмельницький національний університет
|1 174
|4992
|24
|21
|3
|83
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|935
|3219
|24
|21
|3
|84 (-4)
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|483
|2549
|24
|22
|2
|85 (-6)
|Одеський державний екологічний університет
|439
|3637
|23
|22
|1
|86 (+3)
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|481
|2659
|23
|20
|3
|87 (+11)
|Миколаївський національний аграрний університет
|574
|2501
|23
|18
|5
|88 (+13)
|Херсонська державна морська академія
|318
|1745
|23
|18
|5
|89 (-2)
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|885
|3160
|22
|20
|2
|90 (+15)
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|399
|2322
|22
|17
|5
|91 (+9)
|Державний університет телекомунікацій
|504
|2012
|22
|18
|4
|92 (-7)
|Черкаський державний технологічний університет
|488
|1922
|22
|21
|1
|93 (+17)
|Бердянський державний педагогічний університет
|292
|1627
|22
|17
|5
|94 (+1)
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|733
|2930
|21
|18
|3
|95 (-7)
|Національний транспортний університет
|717
|2688
|21
|20
|1
|96 (-6)
|Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди
|386
|2675
|21
|20
|1
|97 (-1)
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|651
|2541
|21
|18
|3
|98 (+24)
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|786
|2186
|21
|15
|6
|99 (-6)
|Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
|453
|1817
|21
|19
|2
|100 (+2)
|Білоцерківський національний аграрний університет
|369
|1814
|21
|18
|3
|101 (-9)
|Львівський торговельно-економічний університет
|244
|1517
|21
|20
|1
|102 (+14)
|Київський Університет імені Бориса Грінченка
|893
|2705
|20
|16
|4
|103 (+11)
|Вінницький національний аграрний університет
|473
|2441
|20
|16
|4
|104 (+9)
|Львівський національний аграрний університет
|512
|2293
|20
|16
|4
|105 (-6)
|Маріупольский державний університет
|300
|1818
|20
|18
|2
|106 (-15)
|Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|394
|1649
|20
|20
|0
|107 (-13)
|Луганський державний медичний університет
|208
|1329
|20
|19
|1
|108 (+4)
|Одеський національний економічний університет
|243
|1269
|20
|17
|3
|109 (new)
|ІТ СТЕП Університет
|58
|866
|20
|–
|–
|110 (-7)
|Луцький національний технічний університет
|887
|3151
|19
|17
|2
|111 (-7)
|Поліський національний університет
|824
|2500
|19
|17
|2
|112 (-15)
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|397
|2153
|19
|18
|1
|113 (+2)
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|434
|2014
|19
|16
|3
|114 (-8)
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|472
|1911
|19
|17
|2
|115 (-7)
|Херсонський національний технічний університет
|554
|1682
|19
|17
|2
|116 (+1)
|Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка
|446
|1521
|19
|16
|3
|117 (-6)
|Херсонський державний аграрний університет
|281
|1478
|19
|17
|2
|118 (+1)
|Міжнародний гуманітарний університет
|187
|1109
|19
|16
|3
|119 (-10)
|Полтавський державний аграрний університет
|574
|1904
|18
|17
|1
|120
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|610
|1890
|18
|15
|3
|121
|Одеський національний морський університет
|487
|1793
|18
|15
|3
|122 (-15)
|Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
|325
|1728
|18
|17
|1
|123
|Українська академія друкарства
|360
|1538
|18
|15
|3
|124 (-6)
|Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка
|266
|1121
|18
|16
|2
|125 (8)
|Університет митної справи та фінансів
|325
|1284
|17
|13
|4
|126 (-2)
|Університет банківської справи
|125
|946
|17
|15
|2
|127 (+9)
|Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|293
|912
|17
|13
|4
|128
|Державний податковий університет
|451
|1414
|16
|14
|2
|129 (new)
|Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
|257
|1315
|16
|–
|–
|130 (+17)
|Подільський державний університет
|309
|1295
|16
|12
|4
|131 (new)
|Національна академія державного управління при Президентові України
|247
|1101
|16
|–
|–
|132 (-1)
|Харківська державна академія фізичної культури
|410
|1087
|16
|14
|2
|133 (+2)
|Військова академія (Одеса)
|401
|1015
|16
|13
|3
|134 (11)
|Національна академія Національної гвардії України
|252
|964
|16
|12
|4
|135 (-10)
|Національний педагогічний університет імені Драгоманова
|804
|1795
|15
|14
|1
|136 (-10)
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|434
|1660
|15
|14
|1
|137 (new)
|Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
|529
|1354
|15
|–
|–
|138 (-8)
|Харківський національний університет внутрішніх справ
|402
|1076
|15
|14
|1
|139 (-10)
|Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
|267
|992
|15
|14
|1
|140 (-8)
|Європейський університет
|122
|754
|15
|14
|1
|141 (-4)
|Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова
|117
|614
|15
|13
|2
|142 (-4)
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|527
|1392
|14
|12
|2
|143 (-9)
|Дніпровський державний технічний університет
|540
|1056
|14
|13
|1
|144 (-4)
|Донбаський державний педагогічний університет
|255
|917
|14
|12
|2
|145 (+9)
|Київський національний університет культури і мистецтв
|335
|839
|14
|10
|4
|146 (new)
|Київський академічний університет
|180
|839
|14
|–
|–
|147 (+4)
|Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
|143
|614
|14
|11
|3
|148 (15)
|Український католицький університет
|261
|2378
|13
|8
|5
|149 (-7)
|Рівненський державний гуманітарний університет
|367
|941
|13
|12
|1
|150 (-7)
|Уманський національний університет садівництва
|398
|878
|13
|12
|1
|151 (-5)
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|350
|805
|13
|12
|1
|152 (-8)
|Університет імені Альфреда Нобеля
|202
|781
|13
|12
|1
|153 (-5)
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
|252
|729
|13
|12
|1
|154 (1)
|Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України
|108
|595
|13
|10
|3
|155 (+5)
|Київський медичний університет
|245
|560
|13
|9
|4
|156 (+1)
|Національний університет "Одеська морська академія"
|572
|1238
|12
|9
|3
|157 (-18)
|Полтавський університет економіки і торгівлі
|267
|943
|12
|12
|0
|158 (-17)
|Українська інженерно-педагогічна академія
|478
|923
|12
|12
|0
|159 (-10)
|Національний університет "Острозька академія"
|253
|677
|12
|11
|1
|160 (-2)
|Національна академія внутрішніх справ
|261
|650
|12
|9
|3
|161 (-11)
|Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
|183
|624
|12
|11
|1
|162 (new)
|Класичний приватний університет
|144
|563
|12
|–
|–
|163 (-4)
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|199
|493
|12
|9
|3
|164 (-2)
|Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
|156
|466
|12
|9
|3
|165 (-13)
|Державний університет економіки і технологій
|76
|464
|12
|11
|1
|166 (-10)
|Університет економіки та права "Крок"
|110
|445
|12
|10
|2
|167 (-3)
|Національна академія Служби безпеки України
|179
|562
|11
|8
|3
|168 (-2)
|Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
|236
|527
|11
|8
|3
|169 (-2)
|Донецький державний університет внутрішніх справ
|133
|517
|11
|8
|3
|170
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|133
|349
|11
|8
|3
|171 (-6)
|Національний університет "Одеська юридична академія"
|325
|713
|10
|8
|2
|172 (-19)
|Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка
|215
|536
|10
|10
|0
|173 (new)
|Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
|125
|353
|10
|–
|–
|174 (-13)
|Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
|91
|329
|10
|9
|1
|175 (-4)
|Львівський університет бізнесу та права
|53
|253
|10
|8
|2
|176 (-7)
|Одеський державний аграрний університет
|126
|335
|9
|8
|1
|177 (-1)
|Київський міжнародний університет
|97
|286
|9
|7
|2
|178 (-10)
|Буковинський університет
|56
|283
|9
|8
|1
|179 (-4)
|Академія праці, соціальних відносин і туризму
|56
|261
|9
|7
|2
|180 (-7)
|Міжнародний Європейський Університет
|181
|424
|8
|7
|1
|181 (-9)
|Мукачівський державний університет
|137
|298
|8
|7
|1
|182 (-8)
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|156
|261
|8
|7
|1
|183 (+4)
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|130
|227
|8
|5
|3
|184 (-7)
|Харківський технологічний університет "ШАГ"
|18
|152
|8
|7
|1
|185
|Міжнародний університет фінансів
|23
|127
|8
|6
|2
|186 (-7)
|Львівський медичний інститут
|296
|254
|7
|6
|1
|187 (+5)
|Українська військово-медична академія
|144
|228
|7
|4
|3
|188 (new)
|Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
|73
|176
|7
|–
|–
|189 (-6)
|Харківська гуманітарно-педагогічна академія
|66
|171
|7
|6
|1
|190 (-12)
|Вінницька академія безперервної освіти
|39
|125
|7
|7
|0
|191 (-5)
|Київський національний лінгвістичний університет
|185
|229
|6
|5
|1
|192 (-2)
|Харківський міжнародний медичний університет
|54
|189
|6
|4
|2
|193 (-12)
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|78
|180
|6
|6
|0
|194 (-12)
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|74
|161
|6
|6
|0
|195 (-6)
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|43
|154
|6
|4
|2
|196 (-12)
|Університет Короля Данила
|54
|114
|6
|6
|0
|197 (-9)
|Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
|29
|89
|6
|5
|1
|198 (-7)
|Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"
|65
|209
|5
|4
|1
|199 (new)
|Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
|74
|111
|5
|–
|–
|200 (-2)
|Національна академія статистики, обліку та аудиту
|65
|81
|5
|3
|2
|201
|Технічний університет Метінвест Політехніка
|42
|75
|5
|2
|3
|202 (-8)
|Бердянський університет менеджменту і бізнесу
|19
|70
|5
|4
|1
|203 (-4)
|Державний університет інформатики і штучного інтелекту
|31
|45
|5
|3
|2
|204 (-11)
|Львівський інститут економіки і туризму
|19
|89
|4
|4
|0
|205 (-10)
|Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
|33
|85
|4
|3
|1
|206 (-10)
|Харківська державна академія культури
|68
|74
|4
|3
|1
|207 (new)
|Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
|16
|74
|4
|–
|–
|208 (-6)
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|38
|42
|4
|2
|2
|209 (-9)
|Дніпровський гуманітарний університет
|14
|83
|3
|2
|1
|210 (-13)
|Київський славістичний університет
|7
|44
|3
|3
|0
|211 (new)
|Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського
|18
|35
|3
|–
|–
|212 (-9)
|Київський університет культури
|38
|31
|3
|2
|1
|213 (new)
|Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
|17
|24
|3
|–
|–
|214 (-10)
|Національна музична академія України імені Чайковського
|24
|14
|2
|1
|1
Зауважимо, що дані рейтингу були актуальні станом на 24 квітня 2024 року. У рейтинг включили лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит "Ukraine" у полі пошуку «Affilation Search». У список не включили ЗВО, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.
Що таке Scopus
Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.
Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Дані Scopus, окрім іншого, використовуюють для складання деяких рейтингів провідних університетів світу, наприклад Times Higher Education або QS World University Rankings.