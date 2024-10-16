В Україні назвали виші з високим ступенем ризику

Державна служба якості освіти визначила університети в Україні, які мають високий ступінь ризику. Їх кількість зменшилась удвічі порівняно з минулим роком.

Таку статистику ДСЯО оприлюднила на офіційному сайті. Ці дані дають можливість помітити чинники, що можуть збільшувати ризики освітньої діяльності, та вчасно вжити відповідних заходів.

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В Україні визначили виші з високим ступенем ризику

Серед 289 закладів вищої освіти в Україні з високим ступенем ризику – 14 (5%), середнім – 142 (49%), а з незначним – 133 (46%).

До списку ЗВО з високим ступенем ризику потрапили:

Міжнародна академія екології та медицини;

Заклад вищої освіти Східно-Європейський слов'янський університет;

Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради;

Академія кіно та нових медіа;

Бердянський університет менеджменту і бізнесу;

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;

Інститут психології і підприємництва;

Міжнародний університет;

Київський університет права Національної академії наук України;

Харківська державна академія фізичної культури;

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова;

Одеський державний університет внутрішніх справ;

Академія морських наук та інновацій.

Протягом останніх трьох років значно зменшилася частка ЗВО, стан наповненості вебсайтів яких є незадовільним. Натомість удвічі зросла кількість ЗВО з часткою оприлюднених документів, матеріалів та інформації на рівні 91 – 100%,

– повідомили в ДСЯО.

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Як оцінювали виші

Виші оцінювали за такими критеріями: