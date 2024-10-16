В Україні назвали виші з високим ступенем ризику

16 жовтня 2024, 14:49
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Державна служба якості освіти України

Державна служба якості освіти визначила університети в Україні, які мають високий ступінь ризику. Їх кількість зменшилась удвічі порівняно з минулим роком.

Таку статистику ДСЯО оприлюднила на офіційному сайті. Ці дані дають можливість помітити чинники, що можуть збільшувати ризики освітньої діяльності, та вчасно вжити відповідних заходів.

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В Україні визначили виші з високим ступенем ризику

Серед 289 закладів вищої освіти в Україні з високим ступенем ризику – 14 (5%), середнім – 142 (49%), а з незначним – 133 (46%).

До списку ЗВО з високим ступенем ризику потрапили:

  • Міжнародна академія екології та медицини;
  • Заклад вищої освіти Східно-Європейський слов'янський університет;
  • Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради;
  • Академія кіно та нових медіа;
  • Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
  • Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;
  • Інститут психології і підприємництва;
  • Міжнародний університет;
  • Київський університет права Національної академії наук України;
  • Харківська державна академія фізичної культури;
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
  • Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова;
  • Одеський державний університет внутрішніх справ;
  • Академія морських наук та інновацій. 

Протягом останніх трьох років значно зменшилася частка ЗВО, стан наповненості вебсайтів яких є незадовільним. Натомість удвічі зросла кількість ЗВО з часткою оприлюднених документів, матеріалів та інформації на рівні 91 – 100%,
– повідомили в ДСЯО.

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Як оцінювали виші 

Виші оцінювали за такими критеріями:

  • кількість студентів за останні три роки;
  • кількість викладачів, працевлаштованих за основним місцем роботи;
  • стан оприлюднення на офіційному сайті ЗВО визначених законодавством документів та інформації;
  • кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю);
  • наявність відокремлених структурних підрозділів.
  • наявність іноземних здобувачів вищої освіти.
  • частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.