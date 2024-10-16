В Украине назвали вузы с высокой степенью риска

16 октября 2024, 14:49
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Автор: Мария Волошин

Источник:

Государственная служба качества образования Украины

Государственная служба качества образования определила университеты в Украине, которые имеют высокую степень риска. Их количество уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Такую статистику ДСЯО обнародовала на официальном сайте. Эти данные дают возможность заметить факторы, которые могут увеличивать риски образовательной деятельности, и вовремя принять соответствующие меры.

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В Украине определили вузы с высокой степенью риска

Среди 289 высших учебных заведений в Украине с высокой степенью риска – 14 (5%), средней – 142 (49%), а с незначительной – 133 (46%).

В список ЗВО с высокой степенью риска попали:

  • Международная академия экологии и медицины;
  • Заведение высшего образования Восточно-Европейский славянский университет;
  • Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета;
  • Академия кино и новых медиа;
  • Бердянский университет менеджмента и бизнеса Бердянский университет менеджмента и бизнеса;
  • Международный классический университет имени Пилипа Орлика;
  • Институт психологии и предпринимательства;
  • Международный университет;
  • Киевский университет права Национальной академии наук Украины;
  • Харьковская государственная академия физической культуры;
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
  • Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова;
  • Одесский государственный университет внутренних дел;
  • Академия морских наук и инноваций.

В течение последних трех лет значительно уменьшилась доля ЗВО, состояние наполненности веб-сайтов которых является неудовлетворительным. Зато вдвое возросло количество ЗВО с долей обнародованных документов, материалов и информации на уровне 91 – 100%,
– сообщили в ГСКО.

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Как оценивали вузы

Вузы оценивали по следующим критериям:

  • количество студентов за последние три года;
  • количество преподавателей, трудоустроенных по основному месту работы;
  • состояние обнародования на официальном сайте ЗВО определенных законодательством документов и информации;
  • количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных по результатам мероприятий государственного надзора (контроля);
  • наличие обособленных структурных подразделений.
  • наличие иностранных соискателей высшего образования.
  • доля неаккредитованных специальностей, образовательных программ.