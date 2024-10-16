В Украине назвали вузы с высокой степенью риска

Государственная служба качества образования определила университеты в Украине, которые имеют высокую степень риска. Их количество уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Такую статистику ДСЯО обнародовала на официальном сайте. Эти данные дают возможность заметить факторы, которые могут увеличивать риски образовательной деятельности, и вовремя принять соответствующие меры.

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В Украине определили вузы с высокой степенью риска

Среди 289 высших учебных заведений в Украине с высокой степенью риска – 14 (5%), средней – 142 (49%), а с незначительной – 133 (46%).

В список ЗВО с высокой степенью риска попали:

Международная академия экологии и медицины;

Заведение высшего образования Восточно-Европейский славянский университет;

Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета;

Академия кино и новых медиа;

Бердянский университет менеджмента и бизнеса Бердянский университет менеджмента и бизнеса;

Международный классический университет имени Пилипа Орлика;

Институт психологии и предпринимательства;

Международный университет;

Киевский университет права Национальной академии наук Украины;

Харьковская государственная академия физической культуры;

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;

Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова;

Одесский государственный университет внутренних дел;

Академия морских наук и инноваций.

В течение последних трех лет значительно уменьшилась доля ЗВО, состояние наполненности веб-сайтов которых является неудовлетворительным. Зато вдвое возросло количество ЗВО с долей обнародованных документов, материалов и информации на уровне 91 – 100%,

– сообщили в ГСКО.

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Как оценивали вузы

Вузы оценивали по следующим критериям: