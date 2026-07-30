Ці приватні виші визнали найкращими в Україні у 2026 році
В Україні оприлюднили рейтинг найкращих приватних вишів нашої держави у 2026 році. У списку – 10 закладів вищої освіти.
Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Ці виші загалом посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.
Як укладали рейтинг
У рейтингу найкращих приватних університетів України представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії ЗВО.
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти нашої держави використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна», "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
Які найкращі приватні виші України
Загалом приватні виші у рейтингу розташувалися так:
Міжрегіональна Академія управління персоналом;
Університет "Київська школа економіки";
Український Католицький Університет;
Міжнародний університет;
Київський Медичний Університет;
ІТ СТЕП Університет;
Університет імені Альфреда Нобеля;
Aмерікан Юніверсіті Київ;
Європейський університет;
Університет економіки та права "Крок".
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