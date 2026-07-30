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Освіта Наука в Україні Ці приватні виші визнали найкращими в Україні у 2026 році
30 липня, 13:50
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Ці приватні виші визнали найкращими в Україні у 2026 році

Марія Волошин

В Україні оприлюднили рейтинг найкращих приватних вишів нашої держави у 2026 році. У списку – 10 закладів вищої освіти.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Ці виші загалом посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.

Як укладали рейтинг

У рейтингу найкращих приватних університетів України представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії ЗВО.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти нашої держави використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна», "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

Які найкращі приватні виші України

Загалом приватні виші у рейтингу розташувалися так: 

  1. Міжрегіональна Академія управління персоналом;       

  2. Університет "Київська школа економіки";        

  3. Український Католицький Університет;             

  4. Міжнародний університет;          

  5. Київський Медичний Університет;         

  6. ІТ СТЕП Університет;        

  7. Університет імені Альфреда Нобеля;       

  8. Aмерікан Юніверсіті Київ;           

  9. Європейський університет;          

  10. Університет економіки та права "Крок".          

Раніше ми розповідали, які українські виші де отримали найбільше заяв від вступників.

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