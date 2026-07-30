Об этом сообщает информационный ресурс "Освита.ua". Эти вузы в целом заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.

Как составлялся рейтинг

В рейтинг лучших частных университетов Украины вошли 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами в этой категории вузов.

Традиционно для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений нашей страны использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

Каковы лучшие частные вузы Украины

В целом частные вузы в рейтинге расположились так:

  1. Межрегиональная Академия управления персоналом;

  2. Университет "Киевская школа экономики";

  3. Украинский католический университет;

  4. Международный университет;

  5. Киевский медицинский университет;

  6. ИТ СТЕП Университет;

  7. Университет имени Альфреда Нобеля;

  8. Американский университет в Киеве;

  9. Европейский университет;

  10. Университет экономики и права "Крок".

Ранее мы рассказывали, какие украинские вузы получили наибольшее количество заявлений от абитуриентов.