Об этом сообщает информационный ресурс "Освита.ua". Эти вузы в целом заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.
Как составлялся рейтинг
В рейтинг лучших частных университетов Украины вошли 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами в этой категории вузов.
Традиционно для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений нашей страны использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.
Каковы лучшие частные вузы Украины
В целом частные вузы в рейтинге расположились так:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Межрегиональная Академия управления персоналом;
Университет "Киевская школа экономики";
Украинский католический университет;
Международный университет;
Киевский медицинский университет;
ИТ СТЕП Университет;
Университет имени Альфреда Нобеля;
Американский университет в Киеве;
Европейский университет;
Университет экономики и права "Крок".
Ранее мы рассказывали, какие украинские вузы получили наибольшее количество заявлений от абитуриентов.