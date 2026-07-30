Об этом сообщает информационный ресурс "Освита.ua". Эти вузы в целом заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.

Как составлялся рейтинг

В рейтинг лучших частных университетов Украины вошли 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами в этой категории вузов.

Традиционно для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений нашей страны использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

Каковы лучшие частные вузы Украины

В целом частные вузы в рейтинге расположились так:

Межрегиональная Академия управления персоналом; Университет "Киевская школа экономики"; Украинский католический университет; Международный университет; Киевский медицинский университет; ИТ СТЕП Университет; Университет имени Альфреда Нобеля; Американский университет в Киеве; Европейский университет; Университет экономики и права "Крок".

Ранее мы рассказывали, какие украинские вузы получили наибольшее количество заявлений от абитуриентов.