Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Ці виші загалом посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.

Як укладали рейтинг

У рейтингу найкращих приватних університетів України представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії ЗВО.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти нашої держави використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна», "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

Які найкращі приватні виші України

Загалом приватні виші у рейтингу розташувалися так:

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  1. Міжрегіональна Академія управління персоналом;

  2. Університет "Київська школа економіки";

  3. Український Католицький Університет;

  4. Міжнародний університет;

  5. Київський Медичний Університет;

  6. ІТ СТЕП Університет;

  7. Університет імені Альфреда Нобеля;

  8. Aмерікан Юніверсіті Київ;

  9. Європейський університет;

  10. Університет економіки та права "Крок".

Раніше ми розповідали, які українські виші де отримали найбільше заяв від вступників.