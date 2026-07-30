Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Ці виші загалом посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.

Як укладали рейтинг

У рейтингу найкращих приватних університетів України представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії ЗВО.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти нашої держави використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна», "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

Які найкращі приватні виші України

Загалом приватні виші у рейтингу розташувалися так:

Міжрегіональна Академія управління персоналом; Університет "Київська школа економіки"; Український Католицький Університет; Міжнародний університет; Київський Медичний Університет; ІТ СТЕП Університет; Університет імені Альфреда Нобеля; Aмерікан Юніверсіті Київ; Європейський університет; Університет економіки та права "Крок".

Раніше ми розповідали, які українські виші де отримали найбільше заяв від вступників.