57 українських вишів потрапили до списку найкращих університетів Європи за версією рейтингу QS World University Rankings: Europe 2026. Загалом він вмістив 960 європейських ЗВО.

Про це повідомляють на сайті рейтингу. Як розташувалися українські виші – читайте далі.

Які виші України потрапили до рейтингу?

"Золото" рейтингу серед вишів України здобув Київський національний університет імені Шевченка. Він розташувався на 288 сходинці.

"Срібло" – у Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" з 342 позицією.

"Бронзу" віддали Харківському національному університетові імені Каразіна з 346 позицією.

Львівський національний університет імені Франка отримав 428 позицію.

Національний університет "Львівська політехніка" – 449 позицію.

Цікаво! Найкращим університетом планети вкотре визнали Оксфордський університет з Великої Британії. ETH Zurich посів другу позицію, Імперський коледж Лондона отримав третє місце.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" має 461 позицію.

Сумський державний університет опинився на 485 позиції рейтингу.

Міжрегіональна академія управління персоналом отримала 493 позицію.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 511 – 520 позицію.

Харківський національний університет радіоелектроніки завершив цю десятку на позиції 561 – 570.

Інші 47 українських наших ЗВО опинилися на позиціях у проміжку 600 – 900 та 901+.

Що відомо про рейтинг та оцінювання вишів?

QS World University Rankings: Europe 2026 – це регіональний європейський рейтинг від міжнародної аналітичної компанії QS (Quacquarelli Symonds). Він охоплює сотні університетів з різних країн Європи та оцінює їх за академічними показниками, дослідженнями, міжнародністю та репутацією.

У цьому рейтингу визначали найкращих на основі 12 критеріїв, уточнюють на сайті ЛНУ імені Франка. Останні згрупували за п'ятьма основними напрямами оцінювання:

дослідження та відкриття;

працевлаштування та результати;

глобальна взаємодія;

викладання;

сталий розвиток.

Які виші України були у світовому рейтингу?

У жовтні минулого року 22 університети України потрапили до переліку найкращих вишів світу за версією World University Rankings 2026 року.

Це на п'ять університетів більше ніж у 2025 році.