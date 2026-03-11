  • За результатами цьогорічного рейтингу, найкращим українським вишем знову визнали Сумський державний університет.
  • Він закріпився на рівні 1001 – 1200 позицій світового рейтингу.
  • Найкращим університетом планети десятий рік поспіль визнали Оксфордський університет.