Перескласти НМТ, якщо отримав низький бал, можна: коли саме

Минулого тижня стартувала реєстрація на національний мультитест. Тестування натомість розпочнеться у травні.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи можна перескласти мультитест. Також уточнила, де шукати результати НМТ.

Чи можна перескласти тестування?

Вакуленко запитали, чи можна перекласти мультитест, якщо не отримав бажаний результат на тестуванні.

Так, але не в цьому році. У межах одного календарного року є змога пройти іспиту й отримати результат лише один раз,

– акцентувала вона.

Куди і як прийдуть результати НМТ?

Також очільниця Центру розповіла, де учасникам шукати результати тестування цьогоріч.

Найперше ви побачите результати на екрані – у тестових балах. Далі у ваш кабінет прийдуть ті результати, які ми вже будемо передавати до Єдиної державної бази з питань освіти. На їхній основі вже формуватиметься конкурсний бал,

– уточнила вона.

І додала: якщо ви вступаєте у виш в Україні, жодних копій результатів робити не треба.

Ви створите кабінет вступника, введете потрібну інформацію, і ваші результати будуть уже там,

– резюмувала Вакуленко.

До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.

