Перескласти НМТ, якщо отримав низький бал, можна: коли саме
- Перескласти національний мультитест можна, якщо ви не задоволені результатом.
- Але зробити це можна лише наступного року.
Минулого тижня стартувала реєстрація на національний мультитест. Тестування натомість розпочнеться у травні.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи можна перескласти мультитест. Також уточнила, де шукати результати НМТ.
Чи можна перескласти тестування?
Вакуленко запитали, чи можна перекласти мультитест, якщо не отримав бажаний результат на тестуванні.
Так, але не в цьому році. У межах одного календарного року є змога пройти іспиту й отримати результат лише один раз,
– акцентувала вона.
Куди і як прийдуть результати НМТ?
Також очільниця Центру розповіла, де учасникам шукати результати тестування цьогоріч.
Найперше ви побачите результати на екрані – у тестових балах. Далі у ваш кабінет прийдуть ті результати, які ми вже будемо передавати до Єдиної державної бази з питань освіти. На їхній основі вже формуватиметься конкурсний бал,
– уточнила вона.
І додала: якщо ви вступаєте у виш в Україні, жодних копій результатів робити не треба.
Ви створите кабінет вступника, введете потрібну інформацію, і ваші результати будуть уже там,
– резюмувала Вакуленко.
До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Учасники НМТ складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія тестування буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Мультитест буде протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
На мультитесті планують використовувати відеонагляд і металошукачі.