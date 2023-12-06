Чому чимало українських учнів не впоралося з читанням на PISA-2022

В Україні оприлюднили дані міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. Вони продемонстрували, що порівняно з попереднім циклом 2018 року результати українських школярів, зокрема, з читання знизилися аж на 38 балів.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила причину низьких результатів учнів. Вона зауважила, що вплинув, зокрема, психоемоційний стан підлітків.

Дивіться також Корисно навіть відмінникам: чому важливо готуватися до НМТ і які курси обрати

Чому чимало учнів не впоралося з читанням на PISA-2022

Вакуленко зазначила, що варто спочатку враховувати чинники, які вплинули на учнів, які виконували ці завдання.

Очевидно, що це і ковід, і повномасштабна війна, і стрес. Всі ми відчуваємо нездатність або проблему у здатності концентрації уваги, зосередження. І, напевно, ті результати з читання це підтверджують та ілюструють,

– заявила очільниця УЦОЯО.

І додала, що потрібно визнати, а вже тоді розв'язувати цю проблему учнів з читанням.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

На думку Вакуленко, якщо саме психологічний стрес впливає на концентрацію на великих текстах, тоді варто надати підліткам психологічну допомогу і поповнювати їхній досвід роботи з такими текстами.

Нагадаємо, що 5 грудня оприлюднили результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти. Воно оцінює здатність 15-річних учнів застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у житті.