Вчіть колядки та робіть дідуха: українці можуть дізнатися все про українське Різдво на курсі

Українці отримали хорошу можливість дізнатися більше про українське Різдво. Для цього їм пропонують пройти спеціальний курс.

Музей Івана Гончара за підтримки Українського культурного фонду та EdEra розробили онлайн-курс про різдвяні традиції у межах освітнього проєкту "Знай свою Україну". Завдяки йому ви вивчите гарні колядки на свята та ознайомитись з унікальними традиціями нашого народу.

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Українцям пропонують пройти курс про Різдво

Курс містить теоретичну частину та інтерактивні практичні завдання. Навчальні відео тут невеликі – до 8 хвилин.

На цьому онлайн-курсі ви дізнаєтесь більше про різдвяні обряди й символи, страви, одяг, народне мистецтво, а також про причини та значення традицій у повсякденному житті українців.

Відтак ви зможете зробити дідуха, зварити кутю та вивчити цікаві колядки й щедрівки всією родиною.

Курс доступний за посиланням.

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Що детально навчають на курсі

На курсі ви, зокрема, дізнаєтесь: