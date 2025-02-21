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Освіта Саморозвиток Не лише окраєць: ви будете вражені, але різні шматочки хліба мають свою цікаву назву
21 лютого, 16:32
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Не лише окраєць: ви будете вражені, але різні шматочки хліба мають свою цікаву назву

Олеся Кух
Основні тези
  • В українській мові різні шматочки хліба мають свої назви: окраєць, скиба, відліпка, кус.
  • Існує також безліч регіональних назв для частин хлібини.

Хліб українці вважають чи ненайголовнішою їжею, яка має бути в домі. Він є символом достатку, оберегом, запорукою того, що все буде гаразд. До хліба ставилися з повагою, та кожен шматочок мав свою назву.

Досліджуємо цікавинки рідної мови. 24 Канал з'ясовує, як називаються різні шматочки хліба, посилаючись на тікток Світлани Чернишової.

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Як називаються частини хлібини

В українській мові є для усього свої позначення. Хліб – не виняток, і зокрема його частини. Умовно їх визначимо чотири.

Перший відрізаний шматок – окраєць.

Середня частина хлібини – скиба.

Останній шматок – відліпка.

Відірваний чи відламаний шматочок – кус.

Як називаються шматочки хлібини: дивіться відео

Але ще далеко не все – є ще регіональні назви! І їх чимало!

У своєму дослідженні "Лексична реалізація мікрополя "частини хлібини" в українських говорах" Євгенія Турчин наводить наступні назви:

Відламаний шматок хліба довільного розміру:

  • кус (кусóк, кýсник, кýсничок, кýсман, кýсмет),
  • шмат (шматóк, шматóчок),
  • кавáл (кавáлок, кавáлець, кавáльчик),
  • дарáб (дарáба, дарáбка, дарáбчик, дарáбиць),
  • букáт (букáта, букáтка),
  • фалáт (фалáток),
  • лóмоть, ломáка.

Відрізаний великий (товстий) шматок хліба:

  • окрáєць (крáєць),
  • лýстка, пáлусток,
  • бáйда, байди́га, бардá, барди́га,
  • ковирдя́ка,
  • штáба, штали́ба,
  • бацамáн,
  • кубéта,
  • лупéт(а),
  • зап’я́ток,
  • ски́ба, ски́бка,
  • кус, кýсман,
  • дарáба,
  • бужéра.

Відрізаний через усю хлібину плоский великий шматок хліба:

  • ски́ба (крýгла, кругловáя),
  • ски́бка, скибéла,
  • óбертень, обертýха,
  • лýста (лýстка),
  • крóнка,
  • грíнка.

Відрізаний навскіс до половини хлібини невеликий шматок:

  • ски́бка, ски́ба,
  • крóмка (крóнка),
  • грíнка,
  • лýста,
  • бáйда (байди́на),
  • пáйка, партéка,
  • зап’я́ток, зап’є́сток,
  • кусóк, шматóк, кýсник, окрýшок,
  • дáраб, дарáба,
  • фалáт,
  • букáта,
  • скрáєць,
  • лупíток, липíстка,
  • підкíвка,
  • шáйтка.

Перший відрізаний малий шматок хліба:

  • окрáєць (крáєць, скрáєць, закрáєць, окрáєнець, óкрай, окрáйок, скрáвок, крáїк, закрáйчик, окраю́ха),
  • цілýшка (цілýшок, поцілýшко, цілýйка, поцілýнок),
  • челю́стка,
  • горбýшка,
  • лобóк (злóбок, лобóчок, лóбчик, лобáшка),
  • óсух (осýшок, всýшок),
  • сухáр,
  • при́ліпка,
  • óкурка,
  • скíрка,
  • шкури́нка,
  • твердýшка,
  • óкрух, окрýшок,
  • крýщик, крýмка,
  • спи́лочок,
  • верхýшка,
  • поти́личник.

Останній малий шматок, що залишається від хлібини:

  • послíдок,
  • вíдліпка,
  • окрáєць, óкрай.
  • скрáйок, крáїк.

Чимало, правда? З якого ви регіону і як кажуть у вас?