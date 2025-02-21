Не лише окраєць: ви будете вражені, але різні шматочки хліба мають свою цікаву назву
- В українській мові різні шматочки хліба мають свої назви: окраєць, скиба, відліпка, кус.
- Існує також безліч регіональних назв для частин хлібини.
Хліб українці вважають чи ненайголовнішою їжею, яка має бути в домі. Він є символом достатку, оберегом, запорукою того, що все буде гаразд. До хліба ставилися з повагою, та кожен шматочок мав свою назву.
Досліджуємо цікавинки рідної мови. 24 Канал з'ясовує, як називаються різні шматочки хліба, посилаючись на тікток Світлани Чернишової.
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Як називаються частини хлібини
В українській мові є для усього свої позначення. Хліб – не виняток, і зокрема його частини. Умовно їх визначимо чотири.
Перший відрізаний шматок – окраєць.
Середня частина хлібини – скиба.
Останній шматок – відліпка.
Відірваний чи відламаний шматочок – кус.
Як називаються шматочки хлібини: дивіться відео
Але ще далеко не все – є ще регіональні назви! І їх чимало!
У своєму дослідженні "Лексична реалізація мікрополя "частини хлібини" в українських говорах" Євгенія Турчин наводить наступні назви:
Відламаний шматок хліба довільного розміру:
- кус (кусóк, кýсник, кýсничок, кýсман, кýсмет),
- шмат (шматóк, шматóчок),
- кавáл (кавáлок, кавáлець, кавáльчик),
- дарáб (дарáба, дарáбка, дарáбчик, дарáбиць),
- букáт (букáта, букáтка),
- фалáт (фалáток),
- лóмоть, ломáка.
Відрізаний великий (товстий) шматок хліба:
- окрáєць (крáєць),
- лýстка, пáлусток,
- бáйда, байди́га, бардá, барди́га,
- ковирдя́ка,
- штáба, штали́ба,
- бацамáн,
- кубéта,
- лупéт(а),
- зап’я́ток,
- ски́ба, ски́бка,
- кус, кýсман,
- дарáба,
- бужéра.
Відрізаний через усю хлібину плоский великий шматок хліба:
- ски́ба (крýгла, кругловáя),
- ски́бка, скибéла,
- óбертень, обертýха,
- лýста (лýстка),
- крóнка,
- грíнка.
Відрізаний навскіс до половини хлібини невеликий шматок:
- ски́бка, ски́ба,
- крóмка (крóнка),
- грíнка,
- лýста,
- бáйда (байди́на),
- пáйка, партéка,
- зап’я́ток, зап’є́сток,
- кусóк, шматóк, кýсник, окрýшок,
- дáраб, дарáба,
- фалáт,
- букáта,
- скрáєць,
- лупíток, липíстка,
- підкíвка,
- шáйтка.
Перший відрізаний малий шматок хліба:
- окрáєць (крáєць, скрáєць, закрáєць, окрáєнець, óкрай, окрáйок, скрáвок, крáїк, закрáйчик, окраю́ха),
- цілýшка (цілýшок, поцілýшко, цілýйка, поцілýнок),
- челю́стка,
- горбýшка,
- лобóк (злóбок, лобóчок, лóбчик, лобáшка),
- óсух (осýшок, всýшок),
- сухáр,
- при́ліпка,
- óкурка,
- скíрка,
- шкури́нка,
- твердýшка,
- óкрух, окрýшок,
- крýщик, крýмка,
- спи́лочок,
- верхýшка,
- поти́личник.
Останній малий шматок, що залишається від хлібини:
- послíдок,
- вíдліпка,
- окрáєць, óкрай.
- скрáйок, крáїк.
Чимало, правда? З якого ви регіону і як кажуть у вас?