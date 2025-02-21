Исследуем интересности родного языка. 24 Канал выясняет, как называются различные кусочки хлеба, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.

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Как называются части хлеба

В украинском языке есть для всего свои обозначения. Хлеб – не исключение, и в частности его части. Условно их определим четыре.

Первый отрезанный кусок – "окраєць".

Средняя часть хлеба – "скиба".

Последний кусок – "відліпка".

Оторванный или отломанный кусочек – "кус".

Как называются кусочки хлеба: смотрите видео

Но еще далеко не все – есть еще региональные названия! И их немало!

В своем исследовании "Лексическая реализация микрополя "части хлеба" в украинских говорах" Евгения Турчин приводит следующие названия:

Отломанный кусок хлеба произвольного размера:

кус (кусóк, кýсник, кýсничок, кýсман, кýсмет),

шмат (шматóк, шматóчок),

кавáл (кавáлок, кавáлець, кавáльчик),

дарáб (дарáба, дарáбка, дарáбчик, дарáбиць),

букáт (букáта, букáтка),

фалáт (фалáток),

лóмоть, ломáка.

Отрезанный большой (толстый) кусок хлеба:

окрáєць (крáєць),

лýстка, пáлусток,

бáйда, байди́га, бардá, барди́га,

ковирдя́ка,

штáба, штали́ба,

бацамáн,

кубéта,

лупéт(а),

зап’я́ток,

ски́ба, ски́бка,

кус, кýсман,

дарáба,

бужéра.

Отрезанный через всю хлебницу плоский большой кусок хлеба:

ски́ба (крýгла, кругловáя),

ски́бка, скибéла,

óбертень, обертýха,

лýста (лýстка),

крóнка,

грíнка.

Отрезанный наискосок до половины хлеба небольшой кусок:

ски́бка, ски́ба,

крóмка (крóнка, крумка),

грíнка,

лýста,

бáйда (байди́на),

пáйка, партéка,

зап’я́ток, зап’є́сток,

кусóк, шматóк, кýсник, окрýшок,

дáраб, дарáба,

фалáт,

букáта,

скрáєць,

лупíток, липíстка,

підкíвка,

шáйтка.

Первый отрезанный маленький кусок хлеба:

окрáєць (крáєць, скрáєць, закрáєць, окрáєнець, óкрай, окрáйок, скрáвок, крáїк, закрáйчик, окраю́ха),

цілýшка (цілýшок, поцілýшко, цілýйка, поцілýнок),

челю́стка,

горбýшка,

лобóк (злóбок, лобóчок, лóбчик, лобáшка),

óсух (осýшок, всýшок),

сухáр,

"при́ліпка",

óкурка,

"скíрка",

шкури́нка,

твердýшка,

óкрух, окрýшок,

крýщик, крýмка,

спи́лочок,

верхýшка,

поти́личник.

Последний малый кусок, остающийся от хлеба:

"послíдок",

"вíдлипка",

окрáец, óкрай.

скрáйок, крáик.

Немало, правда? Из какого вы региона и как говорят у вас?