Досліджуємо цікавинки рідної мови. 24 Канал з'ясовує, як називаються різні шматочки хліба, посилаючись на тікток Світлани Чернишової.

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Як називаються частини хлібини

В українській мові є для усього свої позначення. Хліб – не виняток, і зокрема його частини. Умовно їх визначимо чотири.

Перший відрізаний шматок – окраєць.

Середня частина хлібини – скиба.

Останній шматок – відліпка.

Відірваний чи відламаний шматочок – кус.

Як називаються шматочки хлібини: дивіться відео

Але ще далеко не все – є ще регіональні назви! І їх чимало!

У своєму дослідженні "Лексична реалізація мікрополя "частини хлібини" в українських говорах" Євгенія Турчин наводить наступні назви:

Відламаний шматок хліба довільного розміру:

кус (кусóк, кýсник, кýсничок, кýсман, кýсмет),

шмат (шматóк, шматóчок),

кавáл (кавáлок, кавáлець, кавáльчик),

дарáб (дарáба, дарáбка, дарáбчик, дарáбиць),

букáт (букáта, букáтка),

фалáт (фалáток),

лóмоть, ломáка.

Відрізаний великий (товстий) шматок хліба:

окрáєць (крáєць),

лýстка, пáлусток,

бáйда, байди́га, бардá, барди́га,

ковирдя́ка,

штáба, штали́ба,

бацамáн,

кубéта,

лупéт(а),

зап’я́ток,

ски́ба, ски́бка,

кус, кýсман,

дарáба,

бужéра.

Відрізаний через усю хлібину плоский великий шматок хліба:

ски́ба (крýгла, кругловáя),

ски́бка, скибéла,

óбертень, обертýха,

лýста (лýстка),

крóнка,

грíнка.

Відрізаний навскіс до половини хлібини невеликий шматок:

ски́бка, ски́ба,

крóмка (крóнка),

грíнка,

лýста,

бáйда (байди́на),

пáйка, партéка,

зап’я́ток, зап’є́сток,

кусóк, шматóк, кýсник, окрýшок,

дáраб, дарáба,

фалáт,

букáта,

скрáєць,

лупíток, липíстка,

підкíвка,

шáйтка.

Перший відрізаний малий шматок хліба:

окрáєць (крáєць, скрáєць, закрáєць, окрáєнець, óкрай, окрáйок, скрáвок, крáїк, закрáйчик, окраю́ха),

цілýшка (цілýшок, поцілýшко, цілýйка, поцілýнок),

челю́стка,

горбýшка,

лобóк (злóбок, лобóчок, лóбчик, лобáшка),

óсух (осýшок, всýшок),

сухáр,

при́ліпка,

óкурка,

скíрка,

шкури́нка,

твердýшка,

óкрух, окрýшок,

крýщик, крýмка,

спи́лочок,

верхýшка,

поти́личник.

Останній малий шматок, що залишається від хлібини:

послíдок,

вíдліпка,

окрáєць, óкрай.

скрáйок, крáїк.

Чимало, правда? З якого ви регіону і як кажуть у вас?