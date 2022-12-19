Проміняв професію вчителя на воїна: на фронті загинув український педагог
19 грудня 2022, 16:14Читать новость на русском
Джерело:Анастасія Пугачева
На фронті загинув ще один український учитель Роман Кримсалюк. Герой був родом із Харківщини.
Педагог у час війни проміняв професію вчителя на воїна. Він, до речі, викладав фізику у Малинівському ліцеї №1.
Читайте Герої освітнього та військового фронту: як педагоги боронять Україну у війні проти Росії
Учитель Роман Кримсалюк загинув на фронті
Колеги та знайомі загиблого воїна кажуть, що з перших днів війни він – справжній герой – без жодних сумнівів добровольцем пішов боронити нашу країну.
Низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Вдячну пам'ять про Романа Юрійовича зберігатимуть усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні,
– кажуть у Малинівському ліцеї.
Українські педагоги, які загинули у війні з Росією
- Наприкінці серпня у війні проти Росії загинув учитель Високопільської школи, що на Херсонщині, Олександр Семко. Знайомі та колеги кажуть, що він був професіоналом та добрим другом.
- А наприкінці вересня на фронті загинув головний освітянин Коломиї Любомир Бордун. Він віддав життя за Україну у бою з окупантами на Донеччині. Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.
- Також нещодавно на війні загинув учитель із села Комарове, що на Волині Руслан Будь.
- У Хмельницькому ж віддали останню шану загиблому військовому Павлу Жуку. 29-річного захисника не стало 2 жовтня. Він помер після важких поранень, які отримав у боях на Херсонщині. Захисник України викладав інформатику в НВК №4, а потім пішов до війська.
- На початку жовтня на фронті також загинули два вчителі історії. Один Герой був родом із Полтавщини, інший – з Хмельниччини.
- Учитель історії полтавської гімназії №35 Павло Кириленко загинув 2 жовтня неподалік села Шийківка Харківської області від вибуху.
- Віддав життя за Україну й Олександр Прохніцький, який працював у навчально-виховному комплексі у селі Малиничі на Хмельниччині.
- У кінці листопада на фронті також загинув історик та викладач Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка Вадим Стецюк.