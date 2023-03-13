Росіяни хочуть скасувати обов’язкові уроки української мови в окупованій Запорізькій області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада хоче скасувати обов’язкове вивчення української мови з нового навчального року. Там заявляють, що тепер діти можуть не вивчати предмет "Українська мова" взагалі.

Про це повідомила так звана "міністерка" освіти та науки Запорізької області Олена Шапурова, пишуть російські ЗМІ. Окупаційна влада повідомляє, що батьки мають обрати мову до 1 травня.

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За її словами, діти, які оберуть російську, з нового навчального року матимуть дев'ять годин на тиждень російської мови та літератури, а української не матимуть взагалі.

Окупанти кажуть, що вже з 1 вересня 2023 року батьки зможуть обрати, яку мову вивчатимуть їхні діти – російську чи українську.

Шапурова зазначила, що цього навчального року українська мова обов'язкова для всіх, діти вчили її протягом трьох годин на тиждень.

З 1 вересня 2022 року, за програмою, вона була рідною мовою, але після псевдореферендуму, згідно із законами Росії, кожна людина може вибрати, яку мову вона вивчатиме як рідну,

– сказала Шапурова.

Нагадаємо, днями російські окупанти розстріляли беззбройного українського полоненого Тимофія Шадуру. Вороги знавісніли, коли герой вимовив їм у вічі "Слава Україні". Як і чому українців вбивали за гасло "Слава Україні!" – читайте у статті.