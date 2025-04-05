"Сприймуть як дискримінацію": нардеп розповів, чому не заборонять російську мову в школах
- Заборона російської мови в школах України на законодавчому рівні може сприйматися ЄС як дискримінаційна і ускладнити євроінтеграційний процес.
- У Раді вважають, що процес дерусифікації загальної середньої освіти не пов'язаний зі зміною законодавства чи з адміністративним тиском, а є реакцією українського суспільства на воєнні злочини росіян.
Прямо на законодавчому рівні заборонити російську мову у школах України не можуть. Адже Європейський Союз може це сприйняти як дискримінаційну норму.
Відповідно це може зашкодити євроінтеграційному процесу нашої держави. Про це в інтерв’ю УНН заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, зазначає 24 Канал.
Дивіться також Української мови у школах стало менше, – мовний омбудсмен
Чому не заборонять російську мову у школах
Нардеп зазначив: вони враховують прагнення України до вступу до Європейського Союзу, а також рекомендації Венеціанської комісії та вимоги окремих держав-членів ЄС.
Ми не можемо в освітньому законодавстві встановити пряму заборону щодо використання мов корінних народів та національних меншин України, включно з російською мовою як в освітньому процесі, так і під час перерв у школах. В іншому разі така норма буде розглядатися як дискримінаційна і може ускладнити наш рух до Європейського Союзу,
– пояснив він.
За словами нардепа, процес дерусифікації загальної середньої освіти не пов'язаний зі зміною законодавства чи з адміністративним тиском, а є реакцією українського суспільства на воєнні злочини росіян.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Бабак розповів про наявність тенденції, коли батьки відмовляються від того, аби їхня дитина вивчала російську мову.
У 2023 – 2024 роках кількість школярів, що вивчали російську мову як окремий предмет, скоротилася в 5 разів – до 768. І лише у 3-х закладах загальної середньої освіти вивчалася російська мова як окремий предмет,
– уточнив він.
Раніше ми інформували про те, що у Верховній Раді запропонували заборонити російську мову у сфері освіти.