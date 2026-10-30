В Україні досі викладають російською мовою: хто і де її вивчає
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, скільки в Україні на сьогодні є шкіл чи класів, де викладання триває російською мовою. Також уточнила, скільки дітей вивчає мову країни-агресора.
Про це пані мовний омбудсмен розповіла в інтерв’ю hromadske.
Хто і де навчається російською мовою в Україні
Івановська розповіла, що у 2019/2020 навчальному році у нашій державі функціонували 1864 класи з російською мовою навчання. У них навчалися приблизно 300 тисяч учнів. Крім того, пів мільйона учнів вивчали російську мову як окремий предмет — факультативно або в гуртках.
Зараз працюють лише 17 класів із російською мовою навчання, і кількість учнів у них скоротилася на 99,9%. Переважно йдеться про міста-мільйонники: Київ, Одесу, Харків, Дніпро,
– уточнила омбудсмен.
Такі зміни, за її словами, відбулися тому, що поетапно набував чинності мовний закон, а також самі батьки визначилися з мовою викладання.
Івановська при цьому наголосила: ми не говоримо про боротьбу з представниками російської етнічної спільноти.
Ми говоримо про те, що проходимо важкий шлях деколонізації освіти як головного простору формування нашої національної ідентичності. І проходимо доволі успішно,
– акцентувала вона.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська також розповіла, що загрожує педагогам за використання російської мови під час уроків.