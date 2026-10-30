В Україні досі викладають російською мовою: хто і де її вивчає

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, скільки в Україні на сьогодні є шкіл чи класів, де викладання триває російською мовою. Також уточнила, скільки дітей вивчає мову країни-агресора.

Про це пані мовний омбудсмен розповіла в інтерв’ю hromadske.

Хто і де навчається російською мовою в Україні

Івановська розповіла, що у 2019/2020 навчальному році у нашій державі функціонували 1864 класи з російською мовою навчання. У них навчалися приблизно 300 тисяч учнів. Крім того, пів мільйона учнів вивчали російську мову як окремий предмет — факультативно або в гуртках.

Зараз працюють лише 17 класів із російською мовою навчання, і кількість учнів у них скоротилася на 99,9%. Переважно йдеться про міста-мільйонники: Київ, Одесу, Харків, Дніпро,

– уточнила омбудсмен.

Такі зміни, за її словами, відбулися тому, що поетапно набував чинності мовний закон, а також самі батьки визначилися з мовою викладання.

Івановська при цьому наголосила: ми не говоримо про боротьбу з представниками російської етнічної спільноти.

Ми говоримо про те, що проходимо важкий шлях деколонізації освіти як головного простору формування нашої національної ідентичності. І проходимо доволі успішно,

– акцентувала вона.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська також розповіла, що загрожує педагогам за використання російської мови під час уроків.