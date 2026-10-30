В Украине до сих пор преподают на русском языке: кто и где его изучает

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Об этом языковой омбудсмен рассказала в интервью hromadske.

Кто и где обучается на русском языке в Украине

Ивановская рассказала, что в 2019/2020 учебном году в нашей стране функционировали 1864 класса с русским языком обучения. В них обучались примерно 300 тысяч учеников. Кроме того, полмиллиона учеников изучали русский язык как отдельный предмет – факультативно или в кружках.

Сейчас работают лишь 17 классов с русским языком обучения, и количество учеников в них сократилось на 99,9%. Речь идет преимущественно о городах с населением более миллиона человек: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре– уточнила омбудсмен.

Такие изменения, по ее словам, произошли из-за того, что поэтапно вступал в силу языковой закон, а также потому, что сами родители определились с языком преподавания.

Ивановская при этом подчеркнула: мы не говорим о борьбе с представителями русской этнической общины.

Мы говорим о том, что проходим трудный путь деколонизации образования как главной сферы формирования нашей национальной идентичности. И проходим его довольно успешно– подчеркнула она.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская также рассказала, что грозит педагогам за использование русского языка во время уроков.