В Украине до сих пор преподают на русском языке: кто и где его изучает

Елена Ивановская / hromadske
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, сколько на сегодняшний день в Украине школ или классов, где обучение ведется на русском языке. Также она уточнила, сколько детей изучает язык страны-агрессора.
Об этом языковой омбудсмен рассказала в интервью hromadske.
Кто и где обучается на русском языке в Украине
Ивановская рассказала, что в 2019/2020 учебном году в нашей стране функционировали 1864 класса с русским языком обучения. В них обучались примерно 300 тысяч учеников. Кроме того, полмиллиона учеников изучали русский язык как отдельный предмет – факультативно или в кружках.
Сейчас работают лишь 17 классов с русским языком обучения, и количество учеников в них сократилось на 99,9%. Речь идет преимущественно о городах с населением более миллиона человек: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре
Такие изменения, по ее словам, произошли из-за того, что поэтапно вступал в силу языковой закон, а также потому, что сами родители определились с языком преподавания.
Ивановская при этом подчеркнула: мы не говорим о борьбе с представителями русской этнической общины.
Мы говорим о том, что проходим трудный путь деколонизации образования как главной сферы формирования нашей национальной идентичности. И проходим его довольно успешно
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская также рассказала, что грозит педагогам за использование русского языка во время уроков.
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