За русский язык учителю грозит наказание: уполномоченная рассказала подробности

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Штраф за нарушение может составить несколько тысяч гривен. Об этом языковой омбудсмен сообщила hromadske.

Что грозит учителю за использование русского языка на уроках

За первое нарушение педагог может получить предупреждение или штраф от 3400 до 5100 гривен. За повторные случаи сумма взыскания увеличивается. Административная ответственность налагается после рассмотрения жалобы. Например, родители могут обратиться в Офис языкового омбудсмена, если учитель использует русский язык во время урока.

Если нарушение подтвердится, за первый случай учитель может получить предупреждение или штраф от 3400 до 5100 гривен. За повторные нарушения сумма штрафа увеличивается.

Ивановская говорит, что учителя, которых вызывают в Офис языкового омбудсмена, часто объясняют использование русского языка случайностью и обещают больше так не поступать. По ее наблюдениям, после этого они обычно меняют поведение. Но некоторые учителя, тренеры и сотрудники внешкольных учреждений принципиально отказываются платить штрафы. В таком случае взыскание может быть произведено принудительно, а сумма может увеличиться вдвое.

Могут ли уволить учителя

Уплата штрафа не гарантирует, что педагог сохранит свою должность, отмечает языковой омбудсмен. Руководители образовательных учреждений нередко расторгают контракты с учителями, нарушающими языковое законодательство. Так они пытаются избежать репутационных потерь.

В то же время Офис языкового омбудсмена не ведет статистику увольнений таких педагогов. Руководители учебных заведений не сообщают ведомству о своих кадровых решениях.

Ивановская также подчеркнула, что украинский язык педагоги должны использовать не только во время уроков, но и в кружках, секциях и на других занятиях.

Уполномоченная также обратила внимание на разницу между образовательным процессом и образовательной средой. По ее словам, это разграничение затрудняет применение языкового законодательства в различных ситуациях общения педагогов с учениками.