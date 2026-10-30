За російську мову учителю загрожує покарання: Уповноважена розповіла деталі

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Сума за порушення може сягати кількох тисяч гривень. Про це пані мовна омбудсменка сказала hromadske.

Що загрожує учителю за російську на уроках

За перше порушення педагог може отримати попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторні випадки сума стягнення зростає. Адміністративну відповідальність застосовують після розгляду скарги. До прикладу, батьки можуть звернутися до Офісу мовного омбудсмена, якщо вчитель використовує російську мову під час уроку.

Якщо порушення підтвердять, за перший випадок вчитель може отримати попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторні порушення сума штрафу збільшується.

Івановська каже, що вчителі, яких викликають до Офісу мовного омбудсмена, часто пояснюють використання російської мови випадковістю та обіцяють більше так не робити. За її спостереженнями, після цього вони зазвичай змінюють поведінку. Але деякі вчителі, тренери та працівники позашкільних закладів принципово відмовляються сплачувати штрафи. У такому разі стягнення можуть здійснити примусово, а сума може зрости вдвічі.

Чи можуть учителя звільнити

Сплата штрафу не гарантує, що педагог збереже свою посаду, зазначає мовний омбудсмен. Очільники освітніх закладів нерідко розривають контракти з учителями, які порушують мовне законодавство. Так вони намагаються уникнути репутаційних втрат.

Водночас Офіс мовного омбудсмена не веде статистики звільнень таких педагогів. Керівники закладів освіти не повідомляють установу про свої кадрові рішення.

Івановська також наголосила, що українську мову освітяни мають використовувати не лише під час уроків, а й під час занять у гуртках, секціях та інших заходах.

Уповноважена також звернула увагу на різницю між освітнім процесом та освітнім середовищем. За її словами, це розмежування ускладнює застосування мовного законодавства в різних ситуаціях спілкування педагогів з учнями.