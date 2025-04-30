Понад третина українців вважає, що у школах варто вивчати російську мову

38% українців переконані, що російську мову варто вивчати у школах нашої держави. З них лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або вищому, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська).

Решта 29% вважають, що вивчати російську варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому. Про це інформує 24 Канал з посиланням на результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Що думають українці про вивчення російської мови у школі

Водночас в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах. У 2023 році таких було 52%, зараз – 58%. При цьому з 42% до 38% скоротилася кількість тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.

Автори дослідження також зауважують, що зі Заходу на Схід зростає частка тих, хто все ж таки хотів би збереження вивчення російської мови в школах. Так, на Заході України 25% вважають, що російську мову варто вивчати (зниження з 32% у 2023 році). Проти цього – 72% (ріст з 65% у 2023 році). У Центрі вже 36% вважають, що російську мову варто вивчати в школах (у 2023 році – 42%), проти цього – 61% (у 2023 році – 53%).

На Півдні ситуація з 2023 року не змінилася – 51% вважають, що російську мову варто вивчати (переважно – на рівні інших іноземних мов або нижчому рівні), а 44% вважають, що не варто вивчати взагалі. У 2019 році на Півдні лише 1% вважали, що не варто вивчати російську в школах.

На Сході України порівняно з 2023 роком стало більше тих, хто проти вивчення російської мови – з 23% до 36%. При цьому вважають, що варто вивчати – 57% (у 2023 році – 61%).

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Чому українці хочуть вивчати російську мову

Серед тих, хто вдома спілкується українською мовою, 66% виступають проти вивчення російської мови в школах. При цьому 31% допускають її вивчення.

Серед респондентів, які вдома спілкуються російською мовою, 66% вважають, що російську мову можна вивчати в школах. При цьому кожен четвертий російськомовний респондент виступає проти вивчення російської мови в школах.

В усіх випадках серед тих, хто загалом допускає вивчення російської мови в школах, мова переважно йде про вивчення на такому ж рівні, як і інші іноземні мови, або навіть нижчому рівні.

Серед основних причин необхідності вивчення російської мови у школах українці називають те, що російська мова є однією з іноземних мов, а іноземні мови загалом варто знати (38%), а також те, що ця мова поширена в Україні / є обставини, які склалися історично (32%).

Чи варто вивчати російську мову у школах / результати опитування