Недержавною мовою: скільки учнів в Україні і де вчаться угорською, словацькою, румунською

В Україні працює чимало шкіл, в яких навчання відбувається недержавною мовою. Учні здобувають освіту словацькою, угорською, румунською, болгарською та іншими мовами.

В Інституті освітньої аналітики при МОН України розповіли, скільки є таких учнів та шкіл і де вони розташовані. Загалом 197 закладів середньої освіти з мовою нацменшин у викладанні є у нашій державі. Також є окремі класи з іноземними мовами викладання в україномовних школах.

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Якими мовами вчаться учні в Україні

В Україні наразі працює 12 тисяч 352 школи. З них українськомовні – 12 тисяч 155 шкіл. Також є 67 шкіл з угорською мовою навчання, 57 – з румунською, 3 – з польською, 1 – з німецькою та 1 – з російською.

А ще є 68 шкіл з декількома мовами навчання. Окремі класи навчаються також молдовською, англійською, словацькою, болгарською мовами – у змішаних школах.

Де розташована російськомовна школа

В Україні у час повномасштабної війни з росією досі є 1 повністю російськомовна школа на 44 учні (4 класи). Розташована вона у Дніпропетровській області. Також у змішаній школі на Харківщині українською і російською навчаються 1140 учнів, з яких 403 – російською (16 класів).

Де учні вчаться румунською мовою

Румунською мовою навчання триває у 57 закладах освіти на 12 тисяч 383 учні. З них 10 закладів (2261 учень) у – Закарпатській області та 47 (10 тисяч 122 учні) – у Чернівецькій.

Ще 3 тисячі 104 учні навчаються румунською у 20 змішаних закладах у Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях. Як самостійний предмет румунську вивчають у 24 школах (3 тисячі 555 учнів) та 167 учень факультативно (або у гуртках).

А от молдовською мовою навчається 1 335 учнів на Одещині, ще 2 749 учнів її вивчають як самостійний предмет. При цьому МЗС Румунії просило Україну визнати, що молдовської мови не існує – офіційною мовою Республіки Молдови вже є румунська.

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Де і скільки учнів здобуває освіту угорською мовою

Повністю угорською мовою навчаються 10 тисяч 211 учнів у 67 закладах Закарпатської області (643 класи). Ще 4 тисячі 412 учня – у змішаних закладах (275 класів) на Закарпатті. Угорська мова як самостійний предмет є у 28 школах – вивчають 2 тисячі 648 учнів та 402 школярі – факультативно (або у гуртках).

Де школярі навчаються словацькою і болгарською мовами

Словацькою мовою на Закарпатті у змішаній школі навчаються 118 учнів. Загалом цю мову як самостійний предмет вивчають 959 учнів (719 як другу іноземну) та ще 1065 учнів факультативно.

Болгарською мовою на Одещині навчається 35 учнів. Болгарську вивчають 7 тисяч 410 учнів як самостійний предмет та 840 учнів факультативно.