Українці часто можуть вживати суржикові слова у своєму щоденному мовленні. Або ж навпаки уникають окремі, бо вважають такими.

А є і такі слова, які можуть "заплутати". Про одне із таких розкаже Освіта 24.

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Як правильно назвати розу українською

Так, часто можна почути у розмові про квіти такі слова як "троянда" та "роза". Одні українці вживають їх як синоніми, інші вважають, що слово "роза" є суржиком.

У Сучасному словнику української мови знаходимо "троянду" (Rosa, L.) як багаторічну кущову рослину (або її квіти) родини розових з великими запашними квітками червоного, рожевого, білого або жовтого кольору і з стеблами, звичайно вкритими колючками.

Роза натомість має декілька значень:

кущова рослина з великими запашними квітками різних кольорів та стеблами, вкритими колючками. І тут вказують, що синонімом є слово "троянда";

архітектурна прикраса готичних вікон або саме вікно у вигляді кола з лініями, що радіально розходяться від центру;

роза вітрів – як графічне зображення повторюваності напрямів і величин сили вітру у певній точці земної поверхні за певний час;

Також можна зустріти таке ім'я – Роза.

Що кажуть словники та яке походження слів

У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням

Зауважимо, що у латинській мові є слово rosa на позначення троянди і шипшини, як підказує Латинсько-український словник.

У словнику Грінченка також є роза як троянда, однак виданий він (словник) був століття тому. До слова, думки мовознавців у наш час навіть можуть розбігатися щодо того, чи варто вживати слово "роза" на позначення троянди. Одні вважають, що слово роза не є суржиковим чи/або лише російським – натомість є запозиченням із західноєвропейських мов. В англійській мові троянда – це rose, у болгарській – ро́за, у польській – roza.