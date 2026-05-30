В Україні зараз дуже сильно розвивається наука у сфері військової справи. Але у нашій країні бракує грошей на науку та дослідження.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юний науковець зі Львова Дарій Кузьмінський. Він зараз здобуває освіту у міжнародній школі у Японії. Також має кілька наукових робіт, з якими переміг на міжнародних конкурсах.

Як Україна втрачає науковців?

Хлопець каже, що грошей на науку бракувало і до війни.

Він також розповів цікаву історію про те, як українські викладачі шукають кращої наукової долі за кордоном. Він каже, що колись був в Японії, їздив у межах програми обміну від МАН, і зустрів на одній з лекцій українського викладача.

Він працює нині в Японії, а раніше викладав у Київському політехнічному інституті. Ми запитали, чому він виїхав. Він відповів, що хотів у КПІ займатися наукою, але у наших вишах не вистачає на це коштів,

– розповів Дарій.

Тому він, за словами хлопця, побачив можливість викладати та працювати в Японії.

Розповів, що тут у нього фінансування на суму 5 мільйонів євро на рік. За ці кошти може набрати команду, купити обладнання. І японці дали йому ці гроші, бо їм сподобалися його теми,

– уточнив Кузьмінський.

В Україні, за його словами, це небачені суми. Тому, аби наука розвивалась настільки стрімко, як в Японії, потрібні інвестиції. І дуже-дуже великі інвестиції.

