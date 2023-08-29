Смотреть онлайн: известные сценарии первого урока 2023 для учеников 1 – 11 классов

Начало учебного года заставляет волноваться и учеников, и родителей, и учителей. Все потому, что к стрессовым условиям прилагаются вопросы безопасности, новый режим и адаптация к новым урокам.

Так, ученикам нужно адаптироваться к новым реалиям, чтобы те не стали причинами стресса. Как справиться с вызовами, детям расскажут на первом уроке 1 сентября.

Читайте Посвятят важной теме: 1 сентября состоится единственный первый урок

О чем будут говорить на первом уроке 2023

Урок посвятят теме ментального здоровья. Он состоится под названием "ТЫ КАК? Возвращаемся в школу!" для учеников 1 – 11 классов. Его проведут психологи Светлана Ройз, Екатерина Тимакина и Илия Елисей Касторных.

Специалисты доступно расскажут, как работают наши эмоции, покажут простые упражнения по успокоению, подскажут, как преодолеть страхи и тревожность, связанные с началом учебного года.

Сценарии первого урока

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине "Оптима" , которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Сценарии и материалы отдельных уроков для 1 – 6 и 7 – 11 классов также содержат практическую информацию для учителей, родителей и опекунов. Она поможет поддержать детей в течение года. Также там вы сможете найти разнообразные ресурсы с упражнениями и техниками психологической самопомощи, ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы по учительству во время кризиса.

Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.

Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.

Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.

Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.