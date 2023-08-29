Смотреть онлайн: известные сценарии первого урока 2023 для учеников 1 – 11 классов
Источник:Минобразования Украины
Начало учебного года заставляет волноваться и учеников, и родителей, и учителей. Все потому, что к стрессовым условиям прилагаются вопросы безопасности, новый режим и адаптация к новым урокам.
Так, ученикам нужно адаптироваться к новым реалиям, чтобы те не стали причинами стресса. Как справиться с вызовами, детям расскажут на первом уроке 1 сентября.
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О чем будут говорить на первом уроке 2023
Урок посвятят теме ментального здоровья. Он состоится под названием "ТЫ КАК? Возвращаемся в школу!" для учеников 1 – 11 классов. Его проведут психологи Светлана Ройз, Екатерина Тимакина и Илия Елисей Касторных.
Специалисты доступно расскажут, как работают наши эмоции, покажут простые упражнения по успокоению, подскажут, как преодолеть страхи и тревожность, связанные с началом учебного года.Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.
Сценарии первого урока
Сценарии и материалы отдельных уроков для 1 – 6 и 7 – 11 классов также содержат практическую информацию для учителей, родителей и опекунов. Она поможет поддержать детей в течение года. Также там вы сможете найти разнообразные ресурсы с упражнениями и техниками психологической самопомощи, ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы по учительству во время кризиса.Обратите внимание! 1 сентября в 9:00 часов урок также будут транслировать здесь.
Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.