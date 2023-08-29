Посвятят важной теме: 1 сентября состоится единственный первый урок
Источник:osvita.ua
1 сентября 2023 начинается новый учебный год. Учителям уже предложили тему первого урока.
Так, педагогам советуют единственный первый урок посвятить теме ментального здоровья. И провести его под названием "Ты как? Возвращаемся в школу", сообщили во время Августовской конференции "Образование объединяет".
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1 сентября в школах состоится единственный первый урок
Сценарий и видео на уроке обнародовали 28 августа.
1 сентября также пройдет трансляция урока.Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.
Кстати, видео с психологами, которые могут использовать учителя в подготовке к первому уроку, разработали в рамках Всеукраинской программы по ментальному здоровью "Ты как?" Ее инициировала первая леди нашего государства Елена Зеленская в сотрудничестве с МОН и ЮНИСЕФ.
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Как будут учиться учащиеся с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.