В 2020 году участников ВНО, которые получат наивысший балл – 200 за тестирование, может быть больше, чем в прошлом году. Это связано со снижением порогового балла, который позволяет стать студентом вуза.

Низкие пороговые баллы установили из-за карантина

Низкие пороговые баллы установили еще во время пробного тестирования. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью "Дзеркалу тижня".

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Это изменение существенное. Его больше ощутят те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом,

– сказал Бойко.

Причина такого шага навстречу абитуриентам – пандемия. Ведь в течение последних месяцев обучение проводилось дистанционно, поэтому могла пострадать и подготовка учащихся к ВНО.

Например: пороговый балл по украинскому языку на пробном ВНО в этом году был снижен с 24 до 19 баллов.

ЗНО в условиях пандемии. Что известно

Тестирование началось с 25 июня и продлится до 17 июля.

Учителям, которые принимают участие в проведении ВНО, делают ПЦР-тестирование.

В каждой школе, которая является пунктом тестирования, сформированы четкие маршруты для участников.

Участников расспрашивают о состоянии здоровья и проводят температурный скрининг.

В аудиториях должно быть не более 15 человек. Между партами дистанция – 1,5 метра.

В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.

Все участники ВНО должны быть в защитных масках.

Основные даты ЗНО в 2020 году / Изображение МОН