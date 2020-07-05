У 2020 році учасників ЗНО, які отримають найвищий бал – 200 за тестування, може бути більше, ніж торік. Це пов'язано зі зниженням порогового балу, який дозволяє стати студентом ВНЗ.

Нижчі порогові бали встановили через карантин

Нижчі порогові бали встановили ще під час пробного тестування. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

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Це зміна істотна. Її більше відчують ті абітурієнти, які успішно складуть тестування та опиняться на верхівці рейтингової шкали. Грубо кажучи, дітей, які в цьогоріч наберуть 200 балів на ЗНО, може виявитися значно більше, ніж в минулому,

– сказав Бойко.

Причина такого кроку назустріч абітурієнтам – пандемія. Адже протягом останніх місяців навчання проводилось дистанційно, отож могла постраждати і підготовка учнів до ЗНО.

Наприклад: пороговий бал з української мови на пробному ЗНО в цьому році був знижений з 24 до 19 балів.

ЗНО в умовах пандемії. Що відомо

Тестування розпочалися з 25 червня і триватимуть до 17 липня.

Вчителям, які беруть участь у проведенні ЗНО, роблять ПЛР-тестування.

У кожній школі, що є пунктом тестування, сформовані чіткі маршрути для учасників.

Учасників розпитують про стан здоров'я та проводять температурний скринінг.

У аудиторіях має бути не більше 15 осіб. Між партами дистанція – 1,5 метра.

У санітарних кімнатах має бути мило, протічна вода, паперові рушники.

Усі учасники ЗНО мають бути у захисних масках.



Основні дати ЗНО у 2020 році / Зображення МОН