Абитуриенты могут оценить шансы на поступление в выбранный вуз
Источник:Минобразования Украины
Нынешние абитуриенты могут оценить шансы на поступление в выбранный университет уже сейчас. Для этого нужно посетить сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО),
Там есть информация о количестве поданных заявлений, бюджетных мест, средний конкурсный балл и тому подобное. В МОН рассказали, как искать нужную информацию на этом ресурсе.
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Как абитуриенты могут оценить шансы на поступление в ЗВО
Так, абитуриенты могут в разделе "Вступление – Статистика" просмотреть следующие данные:
- учебные заведения, которые осуществляют набор по выбранной специальности;
- количество поданных заявлений;
- количество заявлений, которые получили рекомендации для зачисления на бюджет;
- средний и минимальный проходные баллы.
Так поступающий может понять, какой балл надо набрать на НМТ для поступления на выбранную специальность. Также то, большой ли будет конкуренция за место.
Все же в Минобразования отметили, что информация является ориентировочной, поскольку зависит от результатов вступительных экзаменов, а конкурсные баллы и конкуренция меняются ежегодно в зависимости от объема госзаказа.
Как узнать перспективы поступления в выбранный вуз / МОН
Как будет происходить поступление в вузы в 2024 году
- В 2024 году поступающих будут зачислять в вузы Украины по результатам НМТ.
- Тест будет состоять из трех обязательных предметов и одного на выбор.
- Также в этом году заработает грантовая система оплаты обучения в вузе.
- Поступающие будут получать гранты, сумма которых будет зависеть от результатов мультитеста.
- Эти средства можно будет потратить на обучение в выбранном вузе.