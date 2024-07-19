Абитуриенты уже могут подавать заявления на поступление в вузы
Источник:Минобразования Украины
19 июля стартовала подача заявлений в вузы для поступления на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений. Речь идет о поступающих на основе 11 классов и НРК5 (профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр, младший специалист).
Прием заявлений на бюджет и контракт продлится до 18:00 (по киевскому времени) 31 июля. После этого вузы смогут проводить дополнительные наборы только на контракт.
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Поступающие могут подавать заявления на обучение в ЗВО
Подача заявлений происходит через электронный кабинет абитуриента на сайте ЕГЭБО.
Инструкции можно посмотреть здесь:
До подачи заявлений поступающие должны обратить внимание на такие особенности:
- после подачи первого заявления никакие данные в электронном кабинете изменить нельзя. Проверьте, все ли правильно, до начала формирования заявлений;
- всего в ЗВО можно подать 15 заявлений, в частности, 5 на бюджет, другие – на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – это то заявление, которое для вас самое желанное для поступления;
- заявления из разных основ поступления для получения высшего образования считают в общее количество;
- если вы имеете льготу, советуют до подачи заявлений обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами для внесения информации в соответствующий реестр. При подаче заявлений проверьте, отображаются ли льготы. Исключение только для тех льгот, которые дают право перевода на вакантные места. Дополнительная информация здесь.
- отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только ДО того, как его рассмотрит учебное заведение (то есть до присвоения статуса "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнения абитуриентом"). После этого отменить заявление можно только с потерей приоритета (до даты завершения приема заявлений на соответствующее конкурсное предложение);
- день подачи заявления никоим образом не влияет на конкурсный балл поступающего или его место в рейтинге.
Обнародование списка поступающих, рекомендованных к зачислению на бюджет, состоится до 5 августа.
Ранее мы информировали о том, что поступающие-контрактники смогут получить гранты на обучение. Оформить заявку можно через Дию. Детали читайте по ссылке.