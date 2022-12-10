"Это может их травмировать": как правильно взаимодействовать с детьми-переселенцами

10 декабря 2022, 14:17
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На Урок

В 2022 году из-за полномасштабной войны многие украинцы стали переселенцами. А их дети при этом ушли в новые учебные заведения.

Однако адаптироваться учащимся-переселенцам в новых школах не так-то легко. Мешает при этом еще и стресс из-за войны и пережитого.

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С какими проблемами сталкиваются учащиеся-переселенцы

Обычно переселенцы сталкиваются с такими сложностями:

  • дезадаптация и десоциализация: человек часто не может найти себя в новом городе;
  • проблемы со здоровьем: в условиях постоянного стресса обостряются хронические болезни и возникают новые;
  • психологические проблемы: пребывание в зоне боевых действий и сложный выезд с территорий проведения боевых действий не могли не повлиять на психологическое состояние детей;
  • дискриминация и буллинг – не все соотечественники положительно настроены к переселенцам.

Как действовать учителю

Главное, чем могут помочь учителя ученикам, это способствовать их адаптации в новых условиях. Для этого важно:

  • проводить индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие стрессоустойчивости;
  • организовывать психолого-педагогическую реабилитацию детей, переживших психологическую травму;
  • работать не только с детьми, но и с их родителями;
  • проводить занятия по развитию критического мышления, медиаграмотности и т.п.;
  • проводить работу по предупреждению и противодействию дискриминации и буллингу.

Что важно

Также очень важно помочь ребенку интегрироваться в новый коллектив и обучение. Однако ни в коем случае нельзя лишний раз выделять ее среди других как переселенца и изображать жертвой обстоятельств.

При этом педагоги должны выяснить:

  • как и где обучался ребенок;
  • каков уровень ее знаний;
  • какими были ее отношения с одноклассниками раньше.

Все это лучше спросить у родителей ребенка.

Также педагогам следует сразу:

  • рассказать, как идет обучение;
  • четко озвучить свои требования к учебным результатам и поведению;
  • рассказать, как организовано взаимодействие между учащимися и учителями;
  • рассказать о школьных и классных традициях;
  • объяснить, что ребенок может обратиться к вам с любыми вопросами.

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Знакомим новеньких с классом

Но прежде всего учителям следует помнить, что ребенку нужно время на адаптацию. Она может длиться несколько недель, а то и месяцев. Не стоит спешить и нервничать, если ученик не слишком активен на уроке или не очень хочет приобщаться к различным мероприятиям.

Другие школьники должны знать, что новый одноклассник приехал к ним из региона проведения активных боевых действий или с временно оккупированной территории. Однако на этом не следует акцентировать. Это ведь может привести к дискриминации и буллингу.

Также во время знакомства ребенка-переселенца с новым классом не стоит:

  • просить новичка сразу же рассказать о себе;
  • сразу вызвать к доске, привлекать к активной работе на уроке;
  • заставлять дружить с конкретными детьми;
  • не давать возможности высказаться.

Также стоит заранее узнать, можно ли спрашивать ребенка о пребывании в зоне боевых действий и выезде из него.

При этом, чтобы дети могли познакомиться поближе и быстрее договорились, следует организовывать им интересные совместные активности.

Автор: Марія Волошин