Администрация Трампа запретила Гарварду обучать иностранцев: суд заблокировал решение

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов. Письмо с уведомлением о прекращении сертификации иностранцев от Министерства внутренней безопасности США в вузе получили на днях.

В нем было указано, что сертификация Гарвардского университета по Программе студентов и обмена аннулирована. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Читайте Гарвардскому университету "врезали" 2,2 миллиарда финансирования за непослушание администрации Трампа

Администрация Трампа запретила Гарварду обучать иностранцев

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард больше не может зачислять иностранных студентов, а те, кто сейчас учится в учебном заведении, должны сменить место обучения на легальное. Поэтому университету заблокировали возможность выдавать иностранцам документы, необходимые для получения студенческих виз в США.

В своем письме в университет Ноэм также обвинила администрацию Гарварда "в поощрении насилия и антисемитизма" и в сотрудничестве с коммунистической партией Китая.

По словам представителей Гарварда, решение администрации обусловлено отдельным расследованием, которое началось 16 апреля 2025 года. Министерство внутренней безопасности требовало предоставить информацию о владельцах студенческих виз, заявив, что заведение "создало враждебную учебную среду для еврейских студентов".

К теме Из-за политики Трампа Гарвардский и Колумбийский университеты ограничили деятельность

Суд временно заблокировал решение

Гарвард подал в суд на администрацию Трампа с требованием отменить внезапный запрет, сообщает The Guardians.

Одним росчерком пера правительство пыталось вычеркнуть четверть студенческого состава Гарварда, иностранных студентов, которые делают значительный вклад в университет и его миссию,

– отметили представители Гарварда в иске.

В вузе также добавили, что действия правительства нарушают первую поправку к конституции США и совершают незаконные действия, что будут иметь негативные последствия для университета и более 7000 владельцев студенческих виз.

Федеральный суд США временно остановил действие недавнего приказа администрации Дональда Трампа, что отменял право Гарвардского университета принимать иностранных студентов на 2025 – 2026 учебный год, сообщает корреспондент Общественного из Вашингтона.