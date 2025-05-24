У ньому було вказано, що сертифікація Гарвардського університету за Програмою студентів та обміну анульована. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Адміністрація Трампа заборонила Гарварду навчати іноземців

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що Гарвард більше не може зараховувати іноземних студентів, а ті, хто наразі навчається у закладі освіти, повинні змінити місце навчання на легальне. Тож університетові заблокували можливість видавати іноземцям документи, необхідні для отримання студентських віз у США.

У своєму листі до університету Ноем також звинуватила адміністрацію Гарварду "у заохоченні насильства й антисемітизму" та у співпраці з комуністичною партією Китаю.

За словами представників Гарварду, рішення адміністрації зумовлене окремим розслідуванням, яке розпочалось 16 квітня 2025 року. Міністерство внутрішньої безпеки вимагало надати інформацію про власників студентських віз, заявивши, що заклад "створив вороже навчальне середовище для єврейських студентів".

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Суд тимчасово заблокував рішення

Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа з вимогою скасувати раптову заборону, повідомляє The Guardians.

Одним розчерком пера уряд намагався викреслити чверть студентського складу Гарварду, іноземних студентів, які роблять значний внесок в університет та його місію,

– зазначили представники Гарварду у позові.

У виші також додали, що дії уряду порушують першу поправку до конституції США та вчиняють незаконні дії, що матимуть негативні наслідки для університету та понад 7000 власників студентських віз.

Федеральний суд США тимчасово зупинив дію нещодавнього наказу адміністрації Дональда Трампа, що скасовував право Гарвардського університету приймати іноземних студентів на 2025 – 2026 навчальний рік, повідомляє кореспондентка Суспільного з Вашингтона.