Нардепы решили бороться с академической недобропорядочностю в образовании
Источник:Слуга народа
Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №10392, который должен преодолеть различные проявления академической недобропорядочности. В частности, в сфере образования.
Заместитель председателя фракции "Слуга Народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, что изменится.
Смотрите также Масштабные изменения в вузах, мобилизация студентов, реформы, НУШ: что ждет образование в 2024 году?
Нардепы решили бороться с академической недобропорядочностю в образовании
Нардеп уточнила, что законопроект вводит в академическую и образовательную сферы положительные европейские практики преодоления различных проявлений академической недобропорядочности.
Мы выстраиваем систему ценностей академической добропорядочности на протяжении жизни и повышаем качество образования и научных исследований,
– сообщила Гришина.
Такая инициатива предлагает определить ценности, основные принципы и правила академической добропорядочности, механизмы ее формирования и обеспечения, виды нарушений академической добропорядочности и ответственность за такие нарушения, отметила нардеп.
В документе, в частности, предлагают перечень нарушений академической добропорядочности, конкретизируют процедуру их установления.
Это даст учебным заведениям и научным учреждениям четкий указатель относительно минимальных требований для формирования пространства академической добропорядочности, а также инструменты для реагирования на нарушения в этой сфере,
– уточнила Гришина.
Смотрите также Новый министр, масштабные реформы, инновации, скандалы: каким был 2023 год для украинского образования?
Лисовой ранее заявлял о формировании новой идеи добропорядочности
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой около полугода назад заявил о нулевой толерантности к академической недобропорядочности.
- Напомним, что тогда его обвинили в плагиате. Глава МОН подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
- Впоследствии сообщил, что отказался от ученой степени.
- Также министр заявил, что в Украине будут формулировать новую идею добропорядочности.