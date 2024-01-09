Заместитель председателя фракции "Слуга Народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, что изменится.

Смотрите также Масштабные изменения в вузах, мобилизация студентов, реформы, НУШ: что ждет образование в 2024 году?

Нардепы решили бороться с академической недобропорядочностю в образовании

Нардеп уточнила, что законопроект вводит в академическую и образовательную сферы положительные европейские практики преодоления различных проявлений академической недобропорядочности.

Мы выстраиваем систему ценностей академической добропорядочности на протяжении жизни и повышаем качество образования и научных исследований,

– сообщила Гришина.

Такая инициатива предлагает определить ценности, основные принципы и правила академической добропорядочности, механизмы ее формирования и обеспечения, виды нарушений академической добропорядочности и ответственность за такие нарушения, отметила нардеп.

В документе, в частности, предлагают перечень нарушений академической добропорядочности, конкретизируют процедуру их установления.

Это даст учебным заведениям и научным учреждениям четкий указатель относительно минимальных требований для формирования пространства академической добропорядочности, а также инструменты для реагирования на нарушения в этой сфере,

– уточнила Гришина.

Смотрите также Новый министр, масштабные реформы, инновации, скандалы: каким был 2023 год для украинского образования?

Лисовой ранее заявлял о формировании новой идеи добропорядочности